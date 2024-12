Cine Humberto Mauro apresenta a mostra Cinematografias do Mundo: Ásia

O continente asiático é o maior em extensão territorial, abrigando cerca de três quintos da população mundial e uma diversidade cultural muito rica. Pensando nesse multiculturalismo, o Cine Humberto Mauro, em Belo Horizonte (MG), apresenta a mostra Cinematografias do Mundo: Ásia, de 12 a 29 de dezembro. Na programação, serão exibidas obras de três dos mais importantes cineastas do continente: Satyajit Ray (Índia), Edward Yang (Taiwan) e Abbas Kiarostami (Irã). Em conjunto, esses diretores oportunizam a construção de um olhar mais amplo sobre a diversidade de narrativas e estéticas presentes no território asiático. Após a temporada no Palácio das Artes, a mostra será exibida também em Congonhas, em janeiro.

A programação oferece uma seleção de filmes que expõe uma visão particular dos autores sobre os seus respectivos países, revelando uma Ásia multifacetada. O público poderá conferir obras marcantes de Kiarostami, como “Onde Fica a Casa do meu Amigo?” (1987), “Close-Up” (1990) e o curta “O Pão e o Beco” (1970). Entre os filmes do cineasta Satyajit Ray destacam-se “A Canção da Estrada” (1955), “O Invencível” (1956) e “O Mundo de Apu” (1959), que formam a “Trilogia de Apu”. Além disso, também serão exibidos os filmes de Edward Yang, como “Um Dia Quente de Verão” (1991) e “Os Terroristas” (foto).

Para além da exibição de filmes, a mostra oferece um espaço de reflexão crítica e formação para os espectadores. Serão realizadas sessões comentadas especiais, onde a obra de cada diretor será analisada em suas particularidades estéticas e/ou culturais, contemplando os elementos técnicos e poéticos que definem seus estilos. Além disso, a partir do dia 20, serão disponibilizados textos inéditos sobre os filmes exibidos na plataforma Cine Humberto Mauro Mais.

A escolha desses cineastas foi realizada a partir da representação de suas visões sobre os seus países de origem, traçando um panorama de uma Ásia menos conhecida do público. Apesar da relativa proximidade geográfica, as regiões possuem contextos e trajetórias históricas muito únicas. Inspirados pelo neorrealismo italiano, esses diretores retratam suas realidades de uma forma muito próxima e sensível.

Satyajit Ray, com sua lente delicada e observadora, foi um dos primeiros cineastas a retratar as complexidades sociais e humanas da Índia pós-colonial. Ray propõe, quase sem que o espectador note, uma viagem de descobertas pela vida cotidiana, onde um fato ordinário revela camadas de significados que escapam aos olhos apressados e estrangeiros. Por sua vez, Edward Yang, um dos grandes nomes do cinema taiwanês, aborda em seus filmes dilemas existenciais, e faz isso com uma sensibilidade atenta à relação do indivíduo e da sociedade com as transformações sociais originadas nos atravessamentos entre tradição e modernidade, entre solidão e coletividade. Já Abbas Kiarostami é um artista iraniano que produziu um cinema localizado entre a poesia e a filosofia. O diretor frequentemente questiona o papel da imagem, a força da ficção, do tempo e da realidade, desafiando convenções fílmicas tradicionais e convidando os espectadores a uma reflexão sobre a própria natureza da sétima arte.

Cinematografias do Mundo: Ásia

Data: 12/12 a 29/12

Local: Cine Humberto Mauro – Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1537, Centro, Belo Horizonte/MG)

Entrada gratuita, com retirada de ingressos a partir de meia hora antes do início da sessão