“Mundo Novo”, de Álvaro Campos, estreia no Canal Brasil

Na próxima quinta-feira, 12 de dezembro, às 21h, estreia no Canal Brasil o longa-metragem “Mundo Novo”, escrito e dirigido por Álvaro Campos. O longa conta a história do casal inter-racial, a advogada Conceição (Tati Villela) e o grafiteiro Marcelo (Nino Batista). Após passarem o isolamento da pandemia de Covid-19 juntos, decidem dar entrada em um apartamento no Leblon, um dos bairros mais brancos e nobres do Rio de Janeiro. Contudo, o processo para conseguir a assinatura do fiador Charles (Kadu Garcia), irmão de Marcelo, torna-se um pesadelo. Polly Marinho interpreta Keyla, uma amiga do casal, que é atriz, mãe e dona de casa.

A etapa decisiva na vida do casal esbarra em questões como o preconceito, o espaço que ocupam na sociedade e uma cidade marcada por desigualdades. Eles lutam pelo apartamento, assim como pela sua união, em uma sociedade com muitas barreiras raciais.

“Mundo Novo” ganhou os prêmios de Melhor Roteiro (Álvaro Ramos) e Melhor Atriz (Tati Villela) no Festival do Rio, em 2021.