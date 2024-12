“As Polacas” é inspirado na história real de mulheres judias vindas da Polônia

Foto © Ique Esteves

“As Polacas”, longa-metragem dirigido por João Jardim (“Getúlio”) e produzido por Iafa Britz, chega aos cinemas no dia 12 de dezembro, com distribuição da Imagem Filmes. Inspirado na história real de mulheres judias vindas da Polônia, que chegaram ao Brasil com promessas de uma vida melhor, longe da guerra, o longa é protagonizado por Valentina Herszage e Caco Ciocler, e conta ainda com nomes como Dora Freind, Clarice Niskier, Anna Kutner, Isis Pessino, Amaurih Oliveira, Erom Cordeiro e Otavio Muller no elenco. O filme é produzido pela Migdal Filmes, em coprodução com a Globo Filmes e RioFilme, e investimento do FSA.

“As Polacas” conta a saga da polonesa Rebeca (Valentina), fugindo da perseguição aos judeus e dos horrores da guerra e da fome na Europa, e chegando ao Brasil para reencontrar o marido e iniciar uma nova vida. Porém, ao contrário das promessas de felicidade, a realidade que encontra no Rio de Janeiro é completamente diferente. Ela descobre que seu marido faleceu e acaba refém de uma grande rede de prostituição e tráfico de mulheres chefiada por Tzvi (Caco Ciocler). Mesmo tendo que transgredir com suas próprias crenças, Rebeca encontra aliadas que vivem o mesmo drama que ela e, juntas, lutarão por liberdade. Com roteiro de Jacqueline Vargas e Flavio Araújo e roteiro final de George Moura, o longa é livremente inspirado nas obras “El Infierno Prometido”, de Elsa Drucaroff, e “La Polaca”, de Myrtha Schalom, que contam a história real de mulheres europeias, em maioria de origem polonesa, que eram enganadas com promessas de uma vida melhor ao desembarcar em países distantes, e levadas a trabalhar em prostíbulos.

O filme percorreu festivais nacionais e internacionais, tendo recebido os prêmios de melhor diretor para João Jardim e melhor atriz para Valentina Herszage e Dora Freind, no Festival de Punta del Leste. Caco Ciocler foi premiado como melhor ator no FESTin, em Lisboa, além do prêmio de melhor som e música no Festival de Oklahoma Cine Latino Film Festival.