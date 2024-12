“O Instante Decisivo”, sobre atletas e suas jornadas paralímpicas, estreia no Sportv

Com um olhar atento sobre a rotina dos atletas paralímpicos, o documentário “O Instante Decisivo”, dirigido por André Bushatsky e produzido com apoio do Comitê Paralímpico Brasileiro, conta histórias pessoais e profissionais de esportistas de diversas regiões do Brasil, como a lançadora santista Beth Gomes, o velocista paraibano Petrucio Ferreira, a lançadora baiana Raíssa Machado (foto), a nadadora pernambucana Carol Santiago, o nadador mineiro Gabriel Araújo (Gabrielzinho), a mesatenista catarinense Bruna Alexandre e o jogador de futebol de cegos baiano Cássio Lopes dos Reis, destacando seus desafios e conquistas no universo do esporte de alto rendimento.

Um exemplo impressionante, presente no filme, é o caso de Petrucio Ferreira: o velocista é considerado o atleta paralímpico mais rápido do mundo. Ele registrou uma diferença de apenas 0,71 centésimos em relação ao recorde mundial de Usain Bolt.

Entre as fascinantes histórias do documentário, destaca-se também a de Beth Gomes, que jogava vôlei, mas viu sua vida ser transformada após o diagnóstico de esclerose múltipla. No entanto, sua paixão pelo esporte a manteve firme, e ela se reinventou, tornando-se a atual recordista no arremesso de disco da classe F53 (cadeirantes). Outro personagem marcante do documentário, Gabriel Araujo, ou Gabrielzinho, que foi sensação em Paris, Ouro nos 100m costas, 200m livre e 50m costas nos Jogos Paralímpicos, conta como movimenta o corpo para nadar.

O Brasil teve um resultado excepcional nos Jogos Paralímpicos de Paris e terminou os Jogos em quinto lugar no quadro geral de medalhas com um total de 89 pódios.

Bushatsky revela que os maiores desafios na produção de “O Instante Decisivo” foram adequar as filmagens à rotina de treinamentos intensos dos atletas, que se preparavam para os Jogos Paralímpicos de Paris, e conquistar a confiança necessária para captar momentos mais íntimos de suas vidas, para além do esporte.

O documentário nasceu a partir do projeto “Da Inclusão ao Pódio”, série de quatro episódios exibida pela Sportv e disponível na Globoplay. Segundo Bushatsky, o objetivo tanto da série quanto do filme é focar nos personagens, em vez de suas deficiências, apresentando-os como realmente são: atletas de elite que superam as barreiras sociais e estruturais que enfrentam no Brasil.

O documentário foi produzido pela Bushatsky Filmes e patrocinado pela Toyota, por meio da Lei do Audiovisual.

Com estreia marcada para o dia 12 de dezembro, no SporTv e no Globoplay, “O Instante Decisivo” complementa a jornada da Bushatky Filmes, em parceria com o CPB no ramo audiovisual. Além da série “Da Inclusão ao Pódio”, que estreou no Globoplay em agosto, estão previstos ainda para 2025 a animação “Paramigos Imparáveis”, além de um documentário sobre mulheres com deficiência no esporte paralímpico e um sobre a Seleção Brasileira de futebol de cegos.