Mercado Audiovisual Entre Fronteras abre inscrições

A Secretaria da Cultura (Sedac), por meio do Instituto Estadual de Cinema (Iecine) e em parceria com a Fundação Cinema RS (Fundacine), abriu as inscrições para o 5º Mercado Audiovisual Entre Fronteras (MAEF). O encontro, que ocorre de 17 a 19 de novembro, em São Miguel das Missões (RS), destina-se a empresas e profissionais de produção audiovisual com projetos não finalizados e que estejam prospectando parceiros criativos e recursos financeiros regionais, nacionais e internacionais. A inscrição é gratuita. O envio de projetos para seleção deve ser feito até 25 de agosto, pelo link na bio das páginas do Iecine, da Fundacine e do MAEF, no Instagram, onde está disponível o regulamento.

Integram a agenda do evento pitch sessions dos projetos selecionados, rodadas de negócios, painéis e palestras abertas ao público, espaço para comissões de filmes das regiões participantes e programação cultural e turística.

A sede do MAEF é rotativa entre as regiões dos países-membros da Rede de Cooperação Audiovisual Entre Fronteras, formada pelo Paraguai, pelas províncias do nordeste argentino (Missiones, Corrientes, Chaco, Formosa e Entre Ríos) e pelos estados brasileiros do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O Uruguai é o país convidado dessa edição.

As inscrições estão abertas para produtores e produtoras independentes da Rede de Cooperação e do Uruguai, e para outros interessados, como parceiros, associados e apoiadores. Os proponentes devem ter histórico de produção e inscrever projetos com viabilidade de coprodução na região do evento. Os projetos devem estar em desenvolvimento ou em finalização (a organização do evento entende como projeto em desenvolvimento aquele que tenha uma pasta no formato bíblia, dossiê ou deck). Produtoras podem apresentar até três propostas, mas apenas uma delas poderá ser selecionada.

O evento contará com a presença de players regionais, nacionais e internacionais, e comissões de filmagem das regiões participantes, que serão convidados pela organização. O MAEF cobrirá alimentação, hospedagem e acesso às atividades para um representante de cada projeto selecionado.

A 5ª edição do Mercado Audiovisual Entre Fronteras é realizada pela Sedac, por meio do Iecine, produzida em parceria com a Fundacine e correalizada com o Instituto de Artes Audiovisuais de Misiones (Iaavim), da Argentina, e o Instituto Nacional do Audiovisual Paraguaio (INAP). Conta com a colaboração do país convidado Uruguai, por meio da Agência de Cinema e Audiovisual do Uruguai (ACAU). Mais informações sobre o evento podem ser obtidas pelo e-mail m.a.entrefronteras@gmail.com.