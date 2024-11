Mercado Audiovisual Entre Fronteras premia cineastas brasileiros

Foto © Isidoro B. Guggiana

Foram anunciados nesta quarta-feira, 20 de novembro, em Puerto Iguazú, cidade da província de Misiones, Argentina, os vencedores da quarta edição do Mercado Audiovisual Entre Fronteras (MAEF). O evento reuniu produtores e representantes da indústria audiovisual de Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Foram entregues doze prêmios para projetos cinematográficos em diferentes estágios de desenvolvimento. Na ocasião também foi anunciado que o Brasil será a sede da quinta edição, programada para acontecer em 2025.

Os destaque brasileiros foram “Irmãs de Sangue”, de Eliton Oliveira e Natasha Murphy, que conquistou o Primeiro Prêmio Eva Piwowarski, de mil e quinhentos dólares para desenvolvimento, e “Máfia do Crochê“, de Desirée Portelapela, que levou o Prêmio de 500 dólares em serviços de legendagem e acessibilidade, concedido pela Reunión Especializada de Autoridades Cinematográficas y Audiovisuales del Mercosur (RECAM). Já “Caça”, de Gabriela Poester e Henrique Lahude, recebeu o Prêmio Consultoria, da Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica (CAIC) e Consultoría de Mercado, da brasileira Ausgang.

A Secretaria de Estado da Cultura (Sedac), por meio do Instituto Estadual de Cinema (Iecine) é uma das organizadoras do MAEF, junto com o Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones (IAAVIM), o Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo (INAP), e reuniu uma comitiva de dez pessoas para o evento.

Confira os premiados: