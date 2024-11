Começam as filmagens de “Assalto à Brasileira”, de José Eduardo Belmonte

A +Galeria e a Santa Rita Filmes iniciaram as gravações de “Assalto à Brasileira”, filme que retrata o roubo ao prédio do Banestado, a maior agência bancária de Londrina, nos anos 80. O longa conta com direção de José Eduardo Belmonte e, no elenco principal, com Murilo Benício, Christian Malheiros e Robson Nunes. A obra tem roteiro assinado por L.G. Bayão (“Aumenta que é Rock and Roll”).

As gravações acontecerão na cidade de São Paulo e em Londrina. Murilo Benício interpreta Paulo, um jornalista que está no banco durante o roubo, e Robson Nunes e Christian Malheiros dão vida a Barba e Moreno, respectivamente, dois assaltantes dessa famosa história. Além deles, também estão no elenco Matheus Macena, Vertin Moura, Vinicius Marinho, Ariclenes Barroso, Shaolin, Paulo Miklos, Fernanda de Freitas, Hugo Possolo, Yohama Eshima, Laura Luz, Fernando Rubro, Luiz Thunderbird, Fernando Mais, Mariana Amâncio, Mila Ribeiro, Augusto Madeira, Paulo Américo, Silvio Ribeiro e Adriano Bolshi.

A trama de “Assalto à Brasileira” é inspirada na história real e surpreendente de um dos roubos mais conhecidos da história do país, narrado no livro homônimo do jornalista Domingos Pellegrini. Em Londrina, no dia 10 de dezembro de 1987, a população da cidade paranaense parou para acompanhar um roubo que vive no imaginário popular de todos até os dias atuais: sete homens invadiram o prédio do Banestado, a maior agência bancária da cidade e, inesperadamente, por mais que fizessem mais de uma centena de reféns, diante da severa crise econômica que o país passava na época, os moradores logo se viram torcendo pelo êxito dos ladrões.

“Assalto à Brasileira” é uma coprodução entre a +Galeria, a Santa Rita Filmes e o Grupo Telefilms.