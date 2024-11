Reserva Imovision traz programação especial do diretor indiano Satyajit Ray

Satyajit Ray, pioneiro na representação autêntica e sensível da sociedade indiana, recebeu um Oscar honorário em 1991 por sua grande relevância e contribuição à história do cinema.

Os lançamentos incluem “A Grande Cidade” (1966), que explora a independência feminina em uma sociedade em transformação, ao acompanhar Arati, que, após conseguir um emprego como vendedora contra a vontade do marido, conquista autoconfiança e se torna a principal responsável pelo sustento da família; “A Esposa Solitária” (1964), um drama profundo sobre relacionamentos e solidão, que se passa em 1879, quando Charulata, negligenciada pelo marido intelectual que nunca para em casa, desenvolve uma paixão por seu primo, Amal que começa a desenvolver seu talento pela escrita.

Já “O Deus Elefante” (1979) investiga temas de fé e tradição, através da investigação do detetive Feluda sobre o roubo de uma imagem de Ganesh, com a ajuda de Riku, enfrentando mistérios e perigos. O quarto lançamento da coleção é “O Herói” (1966), que retrata a introspectiva jornada de um ator famoso em busca de propósito, enquanto Arindam Mukherjee reflete sobre sua carreira e escolhas ao ser reconhecido durante uma viagem para receber um prêmio. Em dezembro, a plataforma apresentará mais novidades do diretor.

Outro grande lançamento de novembro na Reserva Imovision é “Monster”, o mais recente drama do premiado diretor japonês Hirokazu Kore-eda, que arrebatou um público de 51 mil espectadores nos cinemas. O filme, que recebeu o prêmio de Melhor Roteiro no Festival de Cannes, traz uma narrativa delicada e profundamente emocional sobre amizade e identidade.

A plataforma também estreia “Bernadette – A Mulher do Presidente”, de Léa Domenach, um drama envolvente estrelado pela lendária Catherine Deneuve. No papel de Bernadette, Deneuve interpreta uma mulher que decide transformar sua vida e assume um papel de destaque no cenário público francês, trazendo uma história inspiradora sobre coragem, reinvenção e determinação.

Direto dos cinemas e premiado do Festival de Cannes, “Banel & Adama”, de Ramata-Toulaye Sy, chega para apresentar uma narrativa comovente que explora a tensão entre amor e liberdade.

Exclusivamente e em parceria com a Shudder, a plataforma mantém com as estreias de novos episódios, todas as sextas-feiras, da sexta temporada de “Dragula”, apresentada pela dupla Boulet Brothers. Conhecida por seu mix de drag, nojeira horror e glamour, o reality oferece uma experiência única e provocadora, reunindo talentos diversos que competem em desafios ousados e artísticos.