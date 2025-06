Hermes Leal inicia filmagens da 2ª temporada da série “Na Força da Lei”

Foto: Hermes Leal e o líder indígena Bolivar Xerente, que participa do episódio sobre o Marco Temporal

Começaram as filmagens da 2ª temporada da série documental “Na Força da Lei”, de Hermes Leal. Com oito episódios de 26 minutos cada, a produção, que será lançada na TV Brasil, está sendo rodada no estado do Tocantins, com locações na capital, Palmas, na Ilha do Bananal e no Quilombo do Rio Preto.

“Na Força da Lei” aborda as principais leis brasileiras, os efeitos de suas aplicações e como elas vêm mudando e moldando a vida dos brasileiros nas últimas décadas, revelando a importância dessas leis para garantir a manutenção da democracia e assegurar os direitos humanos, dos animais e do meio ambiente.

Nesta nova temporada, serão investigadas leis que estão inovando a sociedade brasileira, e que precisam ser discutidas com profundidade, como os direitos dos animais, a polêmica lei do aborto e ainda a lei voltada para a educação, que proíbe celulares nas escolas.

Os episódios abordarão também a necessidade do cumprimento de leis que garantem a dignidade da pessoa e dos direitos humanos, como a lei de combate a transfobia e de combate a intolerância religiosa. A série investigará o direito do uso da terra, seja através da Lei do Pequi, que visa proteger a árvore símbolo do Cerrado e do Tocantins, ou da lei de proteção aos quilombolas, que busca a regularização e o reconhecimento de seusterritórios. Além de investigar as causas e consequências da lei de proteção aos índios, através da regulação do Marco Temporal.