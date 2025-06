“O Último Azul” é premiado no Festival de Guadalajara e será o filme de abertura do Festival de Gramado

Com direção de Gabriel Mascaro (“Boi Neon” e “Divino Amor”), “O Último Azul” acaba de ser anunciado como o filme de abertura da 53ª edição do Festival de Cinema de Gramado, que vai ocorrer de 13 a 23 de agosto, no Palácio dos Festivais, em Gramado, no Rio Grande do Sul. Protagonizado por Denise Weinberg, com Rodrigo Santoro, Adanilo e a atriz cubana Miriam Socarrás no elenco, o longa terá, na Serra Gaúcha, a première do filme no Brasil, cuja estreia comercial, nas salas de cinemas, está marcada para 28 de agosto deste ano, com distribuição da Vitrine Filmes.

Na última semana, o longa recebeu dois prêmios no Festival de Guadalajara, no México: Melhor Filme Ibero-Americano de Ficção e o Prêmio Maguey de Melhor Interpretação para Denise Weinberg. “O Último Azul” também esteve entre os dez seletos filmes que participaram do Sydney Film Festival, na Austrália, ao lado de outro longa brasileiro, “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho. O diretor Gabriel Mascaro esteve no festival australiano acompanhando a exibição do filme. Esta semana, o longa participa do Shanghai International Film Festival, também com a presença do diretor.

Premiado com o Urso de Prata, do Grande Prêmio do Júri, na 75ª edição do Festival de Berlim, além de ter conquistado o Prêmio do Júri Ecumênico e o Prêmio do Júri de Leitores do Berliner Morgenpost — premiação dos júris paralelos à competição principal da Berlinale —, “O Último Azul” continua participando de diversos festivais de cinema ao redor do mundo.

O longa já passou pelo Festival de Cartagena de Las Índias, na Colômbia; Festival de Buenos Aires (BAFICI), na Argentina; Festival de Cinema de Istambul (IKSV), na Turquia; e IndieLisboa, em Portugal, e está selecionado para mais de 10 festivais pelo mundo até o meio do ano (Argentina, Austrália, China, Colômbia, República Tcheca, Islândia, México, Polônia, Portugal, Taiwan, Turquia, Reino Unido e Uruguai).

A trama é situada na Amazônia, em um Brasil quase distópico, onde o governo transfere idosos para uma colônia habitacional em que vão “desfrutar” seus últimos anos de vida. Antes de seu exílio compulsório, Tereza (Denise), uma mulher de 77 anos, embarca em uma jornada para realizar seu último desejo.

“O Último Azul” marca mais um capítulo na parceria entre Gabriel Mascaro e a produtora Rachel Daisy Ellis na produção de longas-metragens, sendo a quinta colaboração da dupla nessa categoria. A Cinevinay (México) também assina a produção do filme, que tem coprodução da Globo Filmes (Brasil), Quijote Films (Chile), Viking Film (Países Baixos), e distribuição da Vitrine Filmes no Brasil. O longa foi produzido por Rachel Daisy Ellis (“Boi Neon”, “Rojo”) e Sandino Saravia Vinay, produtor associado de “Roma”, de Alfonso Cuarón, e coprodutor dos filmes anteriores de Gabriel Mascaro.

O longa já tem distribuição garantida em mais de 15 mercados internacionais. São eles: Alemanha (Alamode), França (Paname), Benelux (Imagine), Espanha (Karma), Suíça (Xenix), Portugal (Nitrato), México (Pimienta), Suécia (Triart), Dinamarca (Camera), Noruega (Arthaus), Países Bálticos (A-One), Polônia (Aurora), República Tcheca e Eslováquia (Film Europe), Ex-Iugoslávia (MCF Megacom), Bulgária (Beta), Hungria (Mozinet), Israel (Lev), Austrália e Nova Zelândia (Palace), Indonésia (Falcon).