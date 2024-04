“Jorge da Capadócia” leva aos cinemas a trajetória de um dos santos mais populares do cristianismo

Dirigido, produzido e protagonizado por Alexandre Machafer (“O Filho do Homem”, “Anos Radicais”, “Bem Aventurados”), o filme “Jorge da Capadócia” estreia nos cinemas no dia 18 de abril. O longa conta a história de São Jorge, com seus conflitos familiares, a trajetória de sua fé e todos os obstáculos enfrentados durante o governo do imperador romano Diocleciano. A data de lançamento nos cinemas é próxima à celebração do santo, em 23 de abril, uma justa homenagem a uma das figuras importantes do cristianismo. Com roteiro de Matheus Souza, o longa será distribuído pela Paris Filmes, com produção da Fundação Cesgranrio e produção associada de Machafer Films, NFilmes e Ziya Dasdeler.

A história se passa durante os anos do violento regime do Imperador Diocleciano, quando ele inicia sua última grande perseguição aos cristãos. Condecorado como novo capitão do exército, Jorge agora se vê diante de seu maior desafio: ser fiel à sua fé e a suas convicções ou sucumbir às ordens cruéis do imperador. O guerreiro faz de tudo para proteger a sua nação e sua família, o que se prova um grande obstáculo em meio à violência e injustiça do governo.

Jorge vai precisar conciliar todos esses desafios, lutando incessantemente pela justiça do povo e se tornando uma figura importantíssima para o imaginário popular. Com sequências de lutas eletrizantes, o filme traz momentos importantes da história do santo e mártir, refletindo seus ideais de resiliência, força e coragem.

A produção também foi transformada em um livro: “Jorge da Capadócia: os bastidores do primeiro filme sobre o santo guerreiro”. Com uma edição em português já disponível, o livro também será lançado no idioma turco. A obra foi escrita por Alexandre Machafer e Crib Tanaka. Além de Machafer, o elenco do filme ainda conta com Cyria Coentro, Roberto Bomtempo, Ricardo Soares, Miriam Freeland, Augusto Garcia, Antônio Gonzalez, Roney Villela, Adriano Garib, Charles Paraventi, Milton Lacerda, Silvio Matos, Robson Maia, Miguel Mareli Lesqueves e Louise Clós.