MIS SP realiza sessão gratuita do clássico “Bonequinha de Luxo”

No dia 18 de setembro, o MIS SP realiza mais uma edição do Clube do Filme do Livro, programa mensal que reúne cinema e literatura. A sessão exibe o clássico “Bonequinha de Luxo” (1961), dirigido por Blake Edwards, baseado no livro homônimo de Truman Capote. A escolha é do cineasta e escritor Felipe Poroger, que participa de um bate-papo após a sessão.

Esta edição conta com uma parceria especial com a Companhia das Letras, que disponibilizará ao público presente códigos promocionais para compras no site, além de sortear um exemplar da última edição da obra de Capote lançada pela editora. Os ingressos para o evento são gratuitos e devem ser retirados com uma hora de antecedência na bilheteria do MIS (Avenida Europa, 158, Jd. Europa, São Paulo/SP).

O filme “Bonequinha de Luxo”, clássico hollywoodiano estrelado por Audrey Hepburn, indicada ao Oscar pelo papel, acompanha Holly Golightly (Hepburn), jovem que vive em Nova York e sonha em se casar com um milionário. Entre festas sofisticadas e encontros com homens ricos, ela conhece Paul Varjak (George Peppard), um escritor em dificuldades que se muda para o mesmo prédio. A amizade entre os dois vai se transformando em um relacionamento mais profundo, enquanto Paul descobre as contradições por trás da imagem deslumbrante de Holly – uma mulher dividida entre o desejo de segurança financeira e a busca por afeto verdadeiro.

O longa é baseado no livro homônimo de Truman Capote, que confirmou o sucesso de seus primeiros romances com a publicação da obra, criando uma das personagens mais cativantes da cultura norte-americana. O autor se aventurou em todos os gêneros literários, no teatro e no jornalismo, com destaque para sua obra-prima, “A Sangue Frio” (1966), reportagem que se tornou um marco do jornalismo literário e pode ser considerada precursora do true crime, gênero que dramatiza crimes reais.