“O que é isso, Companheiro?”, clássico de Bruno Barreto, retorna aos cinemas em versão remasterizada

Um dos filmes brasileiros de maior repercussão internacional, “O que é isso, Companheiro?” (1997), dirigido por Bruno Barreto, retorna aos cinemas em cópia remasterizada. A exibição acontece de 18 a 24 de setembro, em parceria entre a Cinecolor e a LC Barreto, produtora responsável por alguns dos maiores sucessos do audiovisual brasileiro.

Inspirado no livro homônimo de Fernando Gabeira, publicado em 1979, o longa retrata um dos capítulos mais emblemáticos da ditadura militar brasileira: o sequestro do embaixador americano Charles Elbrick, em 1969. O enredo acompanha a ação organizada por membros do MR-8 (Movimento Revolucionário 8 de Outubro) e da ALN (Ação Libertadora Nacional), que exigiam a libertação de 15 presos políticos em troca da vida do diplomata. A trama evidencia o clima de repressão do período, a luta de grupos de esquerda pela democracia e a liberdade, além das tensões políticas que marcaram a história recente do Brasil.

Com um elenco de peso, que inclui Fernanda Torres, Pedro Cardoso, Matheus Nachtergaele, Luiz Fernando Guimarães e Selton Mello, o filme conquistou destaque mundial e foi indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 1998, consolidando-se como um marco do cinema brasileiro contemporâneo.

Fundada em 1963, a LC Barreto já realizou mais de 80 produções e coproduções de curta e longa-metragem. Entre seus títulos mais emblemáticos estão “Dona Flor e seus Dois Maridos”, “O Quatrilho”, “Bye Bye Brasil” e “Terra em Transe”.