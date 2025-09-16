Cinemateca Brasileira realiza evento em comemoração aos 75 anos da TV Tupi

Na próxima quinta-feira, 18 de setembro, em comemoração ao aniversário de 75 anos da fundação da TV Tupi, a Cinemateca Brasileira realiza a Jornada Projeto Temático FAPESP | 75 Anos da TV no Brasil: o Fundo Tupi no Acervo da Cinemateca Brasileira, das 10h às 19h.

O evento, gratuito e aberto ao público, apresenta o Projeto Temático FAPESP: História, Audiovisual e Preservação: o Lugar dos Cinejornais e das Telerreportagens Brasileiros na Construção da Memória (1946-1974), Processo n. 2022/06032-0, que pesquisa cinejornais e telejornais veiculados entre 1946 e 1974.

Nos primeiros dois anos de investigações, o foco é a imprensa televisiva, a partir da catalogação e do processamento dos filmes e documentos do Fundo Tupi da Cinemateca Brasileira. Inaugurada em 18 de setembro de 1950, em São Paulo, a TV Tupi pertenceu ao grupo de empresas dos Diários e Emissoras Associados, de propriedade de Assis Chateaubriand. Primeira emissora de TV brasileira, foi pioneira no telejornalismo nacional. Com o término de suas atividades na década de 1980, o espólio da TV Tupi foi entregue ao Ministério da Educação e Cultura em 1985 e transferido em definitivo para a Cinemateca Brasileira em 1987, constituindo o Fundo Tupi.

O acervo telejornalístico do Fundo Tupi é composto de cerca de 180.000 rolos de telerreportagens realizadas entre 1954 e 1979, além de mais de 350.000 folhas de roteiros de telejornais nacionais e mais de 22 mil folhas de documentação sobre agências estrangeiras de notícias. Em 2023, uma parceria entre a Cinemateca e a Escola de Comunicações e Artes da USP, com o fomento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, deu início a um projeto que visa pesquisar, catalogar, preservar, digitalizar e difundir esse importante acervo.

Os trabalhos de professores, pesquisadores e técnicos envolvidos já proporcionaram 36 horas de material digitalizado, cerca de 13.000 notícias identificadas e mais de 3.200 notícias catalogadas. O projeto dará ao público a oportunidade de retornar a momentos importantes, proporcionando o resgate de imagens raras e fundamentais da nossa história.

A programação do evento pode ser consultada em cinemateca.org.br.