Inscrições para Rodada de Negócios da MAX 2025 seguem até 22 de setembro

A MAX – Minas Gerais Audiovisual Expo está com inscrições abertas para as Rodadas de Negócios da sua décima edição, que acontece de 11 a 13 de novembro, em Belo Horizonte. Produtores independentes, criadores de conteúdo, empresas de audiovisual e empreendedores de mídia têm até 22 de setembro para inscreverem seus projetos e participarem de uma programação marcada por conexões estratégicas e novas oportunidades.

Os participantes podem cadastrar projetos de ficção, documentário, animação, séries, música, games e plataformas digitais. Durante a inscrição também será possível selecionar a participação nas sessões de pitchings, voltadas exclusivamente a obras que ainda não estejam em produção, pós-produção ou finalizadas. No total, 12 projetos serão selecionados nos gêneros ficção, animação e documentário, tanto infantil quanto adulto.

Para participar, basta acessar o site oficial da MAX 2025, preencher o formulário, anexar o conceito criativo do projeto, orçamento estimado e currículo da equipe produtiva. Todas as informações e o regulamento completo estão disponíveis no portal da MAX.

Serão mais de 50 players participantes dessa edição, número superior as edições anteriores do evento. Entre eles estão Warner Bros, Paramount Pictures, Paris Entretenimento, O2 Filmes, Conspiração Filmes, Star+, Camisa Listrada, Anavilhanas, TV Cultura/TV Rá-Tim-Bum, Gloob/Gloobinho, GNT/Viva/Modo Viagem, Globo Aquisições, Globo Minas, entre outros.

Além da tradicional Rodada de Negócios, a MAX 2025 promete uma edição histórica, com sessões de pitching, painéis temáticos com vencedores do Oscar e grandes nomes do setor, workshops de capacitação e debates sobre inteligência artificial, novas formas de financiamento, distribuição internacional e inovação tecnológica para o audiovisual. A edição comemorativa de 10 anos também será uma celebração de empresas longevas que fortalecem o audiovisual mineiro, como a Camisa Listrada, que completa 25 anos; a Anavilhanas, celebrando duas décadas; e a TV Globo em Minas, que completa 60 anos.