Inspirado na obra de Lygia Fagundes Telles, longa “Edifício Lygia” é filmado em Maceió

Foto: Aline Marta e Marcélia Cartaxo em cena do filme © Renata Baracho

Com direção de Nilton Resende (“A Barca”), e produção da La Ursa Cinematográfica, o longa-metragem alagoano “Edifício Lygia” acaba de iniciar a etapa de pós-produção. As filmagens foram encerradas no último mês de fevereiro, com locações principais no bairro litorâneo Riacho Doce, na capital Maceió. O filme adapta três contos de Lygia Fagundes Telles, imortal da Academia Brasileira de Letras e considerada uma das mais relevantes escritoras nacionais do século XX.

Nos contos “A Medalha”, “Antes do Baile Verde” e “Emanuel”, temos três mulheres (respectivamente, Adriana, Tatisa e Alice) que estão insatisfeitas com o status quo e precisam dar um basta a isso, valendo-se do que está a seu alcance. Elas se valem de uma força primordial, que é o instinto de sobrevivência. Sufocadas pela cultura, deixam que os animais em seus íntimos aflorem e digam “não”.

O elenco majoritariamente feminino tem entre seus destaques a atriz paraibana Marcélia Cartaxo, consagrada por um ícone literário: a Macabéa de “A Hora da Estrela” (1985). No filme alagoano, Marcélia interpreta Dona Lygia, a proprietária do pequeno edifício familiar onde vivem as protagonistas da história. Entre elas, está Dona Nívea, personagem interpretada pela veterana Aline Marta.

O elenco principal conta ainda com Ane Oliva, Mariah Medeiros, Ticiane Simões, Wanderlândia Melo, Diva Gonçalves e Otávio Cabral, decano do teatro alagoano. Compõem o elenco secundário mais atrizes e atores do teatro de Alagoas, dentre eles, Ivana Iza (Serial Kelly) e Igor de Araújo.

Nilton Resende, que também é escritor e professor universitário, há anos desenvolve uma profunda pesquisa em torno da obra de Lygia Fagundes Telles, que agora culmina no longa-metragem. A realização do filme também é uma homenagem à autora, que o inspira há décadas.