Daniel Ribeiro exibe seu novo filme no BFI Flare: London LGBTQIA+ Film Festival

“Eu Vou Ter Saudades de Você” (foto), novo filme de Daniel Ribeiro, fará sua estreia internacional no BFI Flare: London LGBTQIA+ Film Festival, com sessões nos dias 27 e 28 de março. Para a ocasião, estarão presentes o diretor Daniel Ribeiro, a produtora Diana Almeida e os protagonistas Alice Marcone e Gabriel Lodi. Na sequência, o longa também será exibido no Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), no México, em abril.

O longa acompanha um casal transgênero que vive um relacionamento há sete anos e entra em crise quando decide morar junto. O roteiro foi escrito por Daniel Ribeiro em parceria com Marcone, e o elenco é inteiramente composto por pessoas trans.

“Eu Vou Ter Saudades de Você” encerra a trilogia iniciada na estreia de Ribeiro com “Hoje Eu Quero Voltar Sozinho”, vencedor de quase 50 prêmios internacionais, entre eles o Teddy Award de Melhor Filme LGBT na Berlinale. O segundo capítulo veio com “13 Sentimentos”, lançado em 2024. Juntos, os três filmes exploram diferentes formas de afeto, identidade e amadurecimento nas relações contemporâneas.

Daniel Ribeiro lançará também a adaptação de “Hoje Eu Quero Voltar Sozinho” para os quadrinhos, que será publicada em maio pelo Seguinte, selo jovem do Grupo Companhia das Letras. A história foi adaptada pelo próprio diretor e ganhou ilustrações do designer Bruno Freire, cujo traço acrescenta uma nova dimensão visual à história do primeiro amor entre dois adolescentes, um deles cego, que já é um clássico do cinema brasileiro contemporâneo.