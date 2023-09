Series Mania Institute anuncia projetos selecionados para workshop no Rio de Janeiro

Começa, na próxima semana, o Series Mania Workshop Rio de Janeiro, uma iniciativa exclusiva para desenvolvimento de séries brasileiras que, pela primeira vez, acontece fora da França. O treinamento terá a participação de oito projetos: quatro duplas de produtores/showrunners cariocas, três duplas paulistas e uma baiana, com projetos originais para série de TV no gênero de ficção.

O workshop será realizado na cidade do Rio de Janeiro, entre 1º e 5 de outubro – logo antes de dois importantes eventos do calendário carioca, que são parceiros da formação, o Festival Internacional de Cinema do Rio e o RioMarket – e busca proporcionar aos participantes uma ampla visão do mercado internacional de séries e, mais especificamente, conselhos práticos para uma adentrar o mercado europeu de coprodução.

Confira a lista dos projetos, produtoras e participantes selecionados para o Séries Mania Rio de Janeiro:

Angelao, da Mundi Produtora (SP), com participação do showrunner Raul Perez e da produtora Fernanda Lomba;

Collapse: da Conspiração Filmes (RJ), com participação do showrunner Mini Kerti e da produtora Clarisse Goulart;

End of Year, da Têm Dendê Produções (BA), com participação do showrunner Daniel Arcades e do produtor João Pedro Maciel Schlaepfer;

Friends.gov, da MyMama Entertainment (SP), com participação da showrunner Carolina Ziskind e da produtora Mayra Faour Auad;

The Jungle Saviors, da Ocean Films (RJ), com participação da showrunner Ana Pacheco e do produtor João Roni;

K-Gods, da Arruda Filmes (SP), com participação da showrunner Tamiris Hilário de Lima Batista e do produtor Bartolomeu Luiz;

New West, da Vietnam Films (RJ), com participação do showrunner Erico Rassi e da produtora Cristiane Miotto;

The Reinsterted, da Panorâmica (RJ), com participação do showrunner Thiago Luciano e da produtora Mara Lobão.

Durante a formação, os participantes terão seus projetos acompanhados por mentores renomados no setor da roteirização de séries como os roteiristas Felipe Braga (Lov3, Samantha!, Sintonia) e Michaela Sabo (Black Widows, Widow, Perfect World). Também vão participar de masterclasses com especialistas no mercado internacional de séries e coprodução como Laurence Herszberg (fundadora e diretora do Series Mania), Koby Gal Raday (chefe de conteúdo da Beta Film), Maria Angela Jesus (diretora de produção de conteúdo da Paramount), Emmanuelle Guilbart (Joint-CEO & fundadora da About Premium Content), Pierre Ziemniak (diretor de programas do Series Mania Institute), Maria Garcia-Castrillon (chefe de desenvolvimento de negócios internacionais da Dopamine) e Vanessa Loubineau (advogada do Artem Studio Juridique). Por fim, no último dia, farão um pitch para demonstrar e testar as habilidades adquiridas ao longo do workshop.

O Series Mania Workshop Rio de Janeiro é uma realização do Series Mania Institute, braço educacional do Festival Series Mania com o apoio da RioFilme, órgão que integra a Secretaria de Cultura da Prefeitura do Rio, e é resultado da parceria entre Projeto Paradiso, SICAV, Institut Français de Paris, Embaixada da França no Brasil, Festival do Rio, RioMarket e FIRJAN.