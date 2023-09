Série documental sobre sexualidade na 3ª idade estreia no GNT

Foto © Marina Quintanilha

“Acende a Luz” é uma série documental sobre sexualidade na terceira idade. Nascida do curta de mesmo nome lançado em 2020 – que teve mais de meio milhão de visualizações em sua estreia no UOL –, aborda questões relacionadas à vida sexual de pessoas 60+.

Com criação e direção de Paula Sacchetta e Renan Flumian e produção da bigBonsai, a série estreia no GNT no dia 2 de outubro. Os episódios vão ao ar às segundas-feiras, às 23h30.

Os episódios trazem personagens reais que foram descobertos a partir de muita pesquisa. Buscando uma composição diversa de gênero, a partir do corte etário dos 60 anos, e morando em diferentes pontos do Brasil (de grandes metrópoles, como São Paulo e Rio, a cidades pequenas, como Luiziânia, no interior paulista e seus 4.500 habitantes), a equipe de produção viajou alguns milhares de quilômetros. Cortando o Brasil, do extremo sul, quase na divisa com o Uruguai (Rio Grande/RS) ao extremo norte, no Pará (Ilha do Marajó e Belém): o que valia era registrar depoimentos sinceros e imagens de pessoas que se manifestam a respeito desse assunto tabu, potencializado ainda mais pela idade.

Estamos vivendo um fenômeno mundial, que é o envelhecimento da população. O Brasil também vê a base da sua pirâmide etária diminuindo (os mais novos) em contraposição ao topo dela (que representa os mais velhos), que tem se alargado. O número de idosos no Brasil aumentou quase 40% entre 2012 e 2021, de acordo com dados do IBGE: pessoas com 60 anos ou mais compõem hoje 14,7% da população e são, em números absolutos, 31,2 milhões de pessoas.

A série mergulha, então, no universo íntimo dos idosos, mostra corpos enrugados e com marcas do tempo sobre a pele ocupando um lugar até agora proibido para eles – a tela – e os convida a falar sobre a sexualidade. Aborda, sem rodeios, a vida a dois, liberdade, autoestima, prazer, padrões, mudanças físicas, menopausa e solidão. E os episódios – Autoestima e prazer; Libertação feminina; Envelhecendo juntos; Além do corpo e do gênero; Octogenários e nonagenários fazem – trazem como denominador comum o tesão que não acaba e que pessoas acima de 60, 70, 80 e até 90 anos de idade continuam transando.

O pacote gráfico é assinado pela artista plástica Marina Quintanilha que usa na vinheta uma técnica mista de pintura e animação baseada em imagens dos personagens.