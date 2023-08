Gustavo Spolidoro finaliza seu novo longa

Foto: Fernanda, Aletéia Selonk, da Okna, Arthur e Gustavo © Vinícius Angeli

O cineasta gaúcho Gustavo Spolidoro volta a fazer um novo longa para toda a família. Com produção da Okna Filmes, “Uma Carta para Papai Noel” já está na etapa de pós-produção e será lançado no final do ano, pela Pandora Filmes.

Com roteiro assinado pelo próprio diretor e Gilbran Dipp, o filme nasceu de uma conversa de Spolidoro com sua filha, Aimée, que lhe perguntou o que o Papai Noel faz nos outros 364 dias do ano. No longa, Papai Noel (José Rubens Chachá) recebe uma carta de Jonas (Caetano Rostro Gomes), um menino órfão de 8 anos que vive em uma casa de acolhimento, e indaga sobre como é a vida de Noel quando não está entregando presentes, o que o deixa muito emocionado. O menino também revela que nunca recebeu presentes no Natal. Esta é a motivação que faz Noel viajar ao Brasil para descobrir este mistério, afinal, ele sempre entregou os presentes de Jonas.

Já totalmente filmado, o longa agora está sendo montado em Montevideo por Pablo Riera, que tem em seu currículo, entre outros, “A Teoria dos Vidros Quebrados”, coprodução da Okna, premiado em Gramado, como Melhor Filme Estrangeiro.

Os efeitos visuais de “Uma Carta para Papai Noel” são supervisionados por Pedro de Lima Marques, da Forno FX, diretor de “Contos do Amanhã”, ganhador de Melhores Efeitos Visuais, no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro de 2022.

Também já está em produção a trilha sonora do filme, que será assinada pelo gaúcho Arthur de Farias, que tem em seu currículo trilha de filmes como “Mulher do Pai” e “A Primeira Morte de Joana”, ambos de Cristiane Oliveira, e “Insolação”, de Daniela Thomas e Felipe Hirsch. Ele foi indicado ao Prêmio Guarani por “A Última Estrada da Praia”, de Fabiano de Souza.

A trilha sonora também contará com uma música original, composta por Arthur e Fernanda Takai, escrita especialmente para o filme, que será cantada por Fernanda. Além disso, o longa contará com uma versão inédita de “Sob o Tempo”, da banda Pato Fu, da qual Fernanda faz parte. A canção é parte do projeto do grupo voltado para o público infantil, Música de Brinquedo.

“Uma Carta para Papai Noel” conta com financiamento da ANCINE através do FSA – Concurso de produção para Cinema 2018 modalidade A. Ainda na etapa de desenvolvimento o projeto foi um dos dez selecionados para participação no pitching no Mercado de Ideias Audiovisuais – Internacional – em 2018, em São Paulo.