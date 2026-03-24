Crie Audiovisual, iniciativa do Sebrae-SP, promove evento online sobre inteligência artificial e sustentabilidade

O workshop online Inteligência Artificial na Criação e Desenvolvimento de Projetos Audiovisuais, promovido pelo programa Crie Audiovisual, do Sebrae-SP, será realizado no dia 9 de abril, das 9h às 11h, em formato online, com participação gratuita.

O encontro será conduzido por Marilha Naccari, presidenta da Panvision, organização responsável pela criação do Festival Internacional de Cinema Florianópolis Audiovisual Mercosul (FAM), e pesquisadora na área de sustentabilidade aplicada ao setor audiovisual.

Durante o workshop, os participantes terão contato com conceitos e ferramentas que vêm sendo incorporados ao processo de desenvolvimento de projetos audiovisuais, incluindo o uso de recursos tecnológicos e metodologias que auxiliam desde a fase de concepção até o planejamento de produção. A atividade também abordará estratégias voltadas à integração de práticas sustentáveis no audiovisual, tema que tem ganhado relevância crescente na indústria.

O workshop também apresentará ferramentas voltadas à promoção de práticas sustentáveis no setor, como selos de boas práticas, calculadoras de impacto ambiental e catálogos de fornecedores especializados.

Serão disponibilizadas até 500 vagas, sem processo de seleção. A atividade é voltada a produtores audiovisuais, criativos e executivos do setor, interessados em atualizar conhecimentos e incorporar novas práticas ao desenvolvimento de conteúdos. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas por meio de formulário online, neste link.