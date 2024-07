Telecine e Cabíria Festival promovem sessão comentada de “Levante”, longa de Lillah Halla premiado em Cannes

Entre os dias 18 e 24 de julho, acontece em São Paulo – e online até 4 de agosto com exibição de filmes para todo o Brasil –, a 6ª edição do Cabíria Festival Audiovisual, que busca maior diversidade e representatividade feminina no audiovisual. Parceiro do evento, o Telecine apresenta uma sessão comentada do filme “Levante”, longa de Lillah Halla, agraciado com o prêmio Fipresci de Cannes — dado por um júri composto por críticos de cinema. A sessão acontece em São Paulo, neste sábado (20), no Teatro da ESPM (Rua Dr. Álvaro Alvim, 123, Vila Mariana), a partir das 14h30, e contará com a presença das atrizes Ayomi Domenica e Heloísa Pires, da roteirista María Elena Morán e da diretora de arte Maíra Mesquita. Para participar, basta se inscrever previamente através do formulário disponibilizado no site do festival.

Disponível no catálogo do Telecine, o filme é centrado em Sofia, uma atleta bissexual que descobre uma gravidez indesejada às vésperas de um jogo que pode mudar os rumos de sua carreira. O catálogo oferece também a cinelist Cabíria Festival, que traz uma curadoria feita em conjunto por Cabíria e Telecine e títulos que mostram o cinema feito por mulheres.

Na TV, o Telecine Cult segue a trilha do Mulheres Fazem Cinema e apresenta, a partir das 18h20, uma programação de aquecimento para o festival. O especial inclui os filmes: “Ana. Sem Título”, de Lúcia Murat e Stella Rabello; “Levante”, de Lillah Halla; “Mãe Terra”, de Savannah Leaf; e “Saint Omer”, primeiro filme de ficção dirigido por Alice Diop.