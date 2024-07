Governo de São Paulo lança editais para audiovisual, com recurso que ultrapassa R$60 milhões

O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, publicou o segundo bloco de editais do Fomento CultSP, voltados para o audiovisual, patrimônio histórico e diversidade e cidadania. Foram abertos um total de 17 novos editais, que juntos somam um investimento de mais de R$120 milhões de reais na cultura paulista.

As inscrições para estes editais estão abertas até o dia 16 de agosto, são gratuitas e devem ser feitas pelo sistema www.fomento.sp.gov.br. Cada proponente poderá inscrever um projeto em cada edital. Mais informações sobre cada uma das linhas de editais estão disponíveis no site www.proac.sp.gov.br.

Para o audiovisual, o investimento ultrapassa os R$60 milhões em sete linhas de fomento, totalizando apoio a 70 projetos.

O Edital de Apoio à Produção Audiovisual (Documentários, Finalização e Lançamento) destina um total de R$10 milhões, contemplando 20 projetos, sendo 10 nos valores de R$250 mil (Pessoa Física ou Jurídica) e 10 no valor de R$650 mil (Apenas Pessoa Jurídica) cada. Já o Edital de Apoio à Produção de Longa-Metragem destina um total de R$32 milhões para oito projetos de R$4 milhões cada.

Uma novidade é o Edital de Apoio à Coprodução Internacional que destina o total de R$12 milhões, sendo três projetos de R$4 milhões cada. O edital possui indutores para filmagens nas regiões de interesse cinematográfico (Longas e Séries) do Vale do Ribeira, Vale do Paraíba e Pontal do Paranapanema.

A iniciativa também promove fomento à circulação e distribuição de filmes, por meio do Edital de Estímulo à exibição de filmes brasileiros, destinando um total de R$2 milhões para quatro projetos; e a curta-metragens, por meio do Edital de Produção de Curtas-Metragem Especial, com um total de R$1,68 milhão para 14 projetos.

Para roteiros, serão dois editais: o Edital de Adaptação Obra Literária para Roteiro Cinematográfico, que destina R$3 milhões para 10 projetos. E o Edital Desenvolvimento de Roteiros para o Audiovisual, com o valor total de R$720 mil para contemplar 12 projetos.

O Fomento CultSP é o conjunto de ações de fomento da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, contemplando o PROAC e a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB).

Periodicamente, até o final de agosto, a pasta lançará novos editais, contemplando diversas linguagens artísticas e setores ligados à economia e indústria criativa.

Neste ano, uma novidade na grande maioria dos editais é que 60% dos projetos aprovados serão, obrigatoriamente, de proponentes do interior do Estado, fortalecendo a descentralização da cultura.