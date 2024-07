Em julho, Instituto Verdescola, em São Sebastião (SP), promove cinema gratuito e aberto à comunidade

Nessas férias de julho, São Sebastião está contando com uma nova atração sociocultural: é o Cine Gente, uma ação do Instituto Verdescola, desenvolvida em parceria com o Circo Navegador. As próximas sessões de cinema acontecem às quartas-feiras, às 18h, nos dias 17, 24 e 31, no próprio Instituto Verdescola.

Os filmes exibidos foram cuidadosamente selecionados para garantir uma experiência envolvente para todas as idades, com duração aproximada de 1h30 e classificação indicativa livre. A ação é aberta não apenas aos atendidos pela ONG e suas famílias, mas a toda a comunidade.

Para tornar a experiência ainda mais especial, tem um carrinho de pipoca, com distribuição gratuita durante os filmes, e cadeiras de praia, para o maior conforto dos espectadores.

Nos dias de sessão, sempre a partir das 17h, são distribuídas 50 senhas para entrada. As sessões começam pontualmente às 18h, e a entrada é permitida até às 18h15.

No dia 17/07 será exibido “O Menino no Espelho”, de Guilherme Fiúza Zenha, no dia 24/07, “Turma da Mônica: Laços”, de Daniel Rezende, e em 31/07 será exibido um filme escolhido por enquete, entre “Orion e o Escuro”, de Sean Charmatz, “Uma Professora muito Maluquinha”, de André Alves Pinto e César Rodrigues, “Tainá”, de Tania Lamarca e Sergio Bloch, e “Pequenas Histórias”, de Helvécio Ratton.

Cine Gente

Data: 17, 24 e 31 de julho

Distribuição das senhas: a partir das 17h (limite de 50 senhas)

Horário das exibições: 18h (entrada permitida até 18h15)

Local: Instituto Verdescola – Avenida Marginal, 44, Barra do Sahy, São Sebastião, São Paulo