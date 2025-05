Edição 2025 do LATC Global Film & TV Program tem inscrições abertas

O Global Film & TV Program, do Latin American Training Center – LATC, será realizado de 9 a 13 de novembro, em Los Angeles. Essa edição marca o retorno no pacote do programa da credencial para o mais renomado mercado norte-americano de conteúdo audiovisual, o American Film Market – AFM, organizado pela Independent Film and Television Alliance – IFTA.

Além do acesso ao AFM, o programa oferece uma agenda exclusiva de masterclasses, visitas a estúdios de Hollywood em L.A., uma assessoria prévia online de pitching e a experiência de realizar um pitch ao vivo no LATC Pitch Panel para produtores independentes e experts da indústria baseados em Los Angeles.

O programa é voltado tanto para cineastas emergentes quanto para profissionais experientes que buscam se atualizar para expandir sua atuação no cenário internacional. As inscrições para a participação de profissionais brasileiros e de outros países da América Latina serão aceitas até 30 de setembro, ou enquanto houver vaga. Membros de entidades e empresas parceiras do LATC têm um desconto de 10% na taxa de inscrição. As vagas são limitadas.

Este ano, todos participantes confirmados terão acesso ao e-book de roteiro em inglês “From Creation to Script, Theory and Practice”, do roteirista e scriptdoctor Doc Comparato.

As edições anteriores do programa do LATC tiveram a participação de profissionais da Argentina, Austrália, Brasil, Camboja, China, Chile, Colômbia, Coreia do Sul, Equador, Espanha, Filipinas, Gana, Japão, Líbano, México, Nova Zelândia, Nigéria, Índia, Indonésia, Inglaterra, Itália, Paquistão, Peru, República Dominicana, Taiwan, Tibet, Uruguai, Vietnã e Zimbábue.

O LATC Global Film & TV Program de 2025 é organizado pelo Latin American Training Center – LATC com o apoio da Motion Picture Association – MPA.

A informação detalhada do programa está disponível no site. Mais informações podem ser obtidas com Fernanda Lima, fernanda.latc@gmail.com.