Filme sobre a história do beach tênis, estreia no Estação Gávea, no Rio de Janeiro

Em ano de Olimpíada, o beach tênis, que virou febre nas areias cariocas e está cotado para os Jogos Olímpicos de 2032, ganha documentário para contar a história do esporte, com lançamento no dia 31 de julho, no Estação Net Gávea, no Rio de Janeiro, às 21h. “Beach Tênis – A Praia do Brasil” é a nova produção das cineastas brasileiras Silvia Spolidoro e Hellen Suque, que receberam o prêmio de melhor documentário no Lisbon Sport Film Festival, ano passado, por “Mulheres à Cesta”, que conta a história do basquete feminino brasileiro.

A partir do dia 1° de agosto, o filme estará disponível nas plataformas NSports, no YouTube, na Claro TV, Sky, Vivo Play e Samsung TV Plus.