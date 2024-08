Academia Brasileira de Cinema promove trocas culturais com finalistas do Prêmio Grande Otelo

A Academia Brasileira de Cinema realiza mais uma edição dos Encontros Trocas Culturais com os finalistas do Prêmio Grande Otelo 2024 nas categorias melhor longa-metragem documentário, melhor longa-metragem ficção, melhor primeira direção de longa-metragem e melhor direção. Serão quatro encontros semanais às quartas-feiras, sempre às 19h, a partir do dia 31 de julho, com diretores e produtores responsáveis pelos filmes indicados na edição deste ano, com transmissão ao vivo pelo canal da Academia no YouTube, com apresentação da jornalista e roteirista Melina Dalboni.

Para abrir a programação, no dia 31 de julho, a cineasta Lina Chamie recebe os diretores que concorrem a melhor longa-metragem documentário: Kleber Mendonça Filho (“Retratos Fantasmas”), Ana Rieper (“Nada Será Como Antes – A Música do Clube da Esquina”), Pedro Bronz (“Andança – Os Encontros e as Memórias de Beth Carvalho”), Natália Dias e Camilo Cavalcanti (“Belchior – Apenas um Coração Selvagem”) e Roberto de Oliveira e Jom Tob Azulay (“Elis & Tom, Só Tinha de Ser com Você”). A Academia também abre nesta quarta a Votação Popular e lança um vídeo especial narrado por Antonio Pitanga com as produções que concorrem nas categorias que podem ser escolhidas pelo público geral.

No dia 7 de agosto, a conversa será sobre os longas que concorrem na categoria de ficção com os produtores Sérgio de Carvalho (“Noites Alienígenas”), André Carreira (“Mussum, o Filmis”), Karen Castanho (“Pedágio”), Joana Henning e Paula Torres (“O Sequestro do Voo 375”), Leonardo Edde e Eduardo Albergaria (“Nosso Sonho – A História de Claudinho e Buchecha), com mediação do produtor João Vieira Jr.

No dia 14 de agosto, os diretores e diretoras que concorrem à melhor primeira direção de longa-metragem participam do encontro mediado pela diretora Julia Rezende. Lillah Halla (“Levante”), Silvio Guindane (“Mussum, o Filmis”), Natália Dias e Camilo Cavalcanti (Belchior – Apenas um Coração Selvagem”), Nara Normande e Tião (“Sem Coração”) e Ana Petta e Helena Petta (“Quando Falta o Ar”) trocam experiências e desafios da estreia na direção.

O encerramento dos Encontros reúne os indicados ao Prêmio Grande Otelo de melhor direção. O cineasta Aly Muritiba media a conversa com Kleber Mendonça Filho (“Retratos Fantasmas”), Carolina Markowicz (“Pedágio”), Anita Rocha da Silveira (“Medusa”), Tomás Portella (“Aumenta que é Rock’n’Roll”) e Marcus Baldini (“O Sequestro do Voo 375).

O Prêmio Grande Otelo 2024 acontece no dia 28 de agosto, na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. A 23ª edição da maior premiação do setor audiovisual nacional conta com a entrega de troféus aos vencedores de 30 categorias, além de uma homenagem ao Cinema Novo. O Prêmio Grande Otelo do Cinema Brasileiro 2024 conta com o Apoio da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, por meio da RioFilme, órgão que integra a Secretaria Municipal de Cultura. O sistema tem o acompanhamento e apuração da PwC Brasil.