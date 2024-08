Academia Brasileira de Cinema realiza Mostra de Finalistas do Prêmio Grande Otelo

A Academia Brasileira de Cinema realiza a 8ª Mostra de Filmes Finalistas do Prêmio Grande Otelo 2024 até o dia 27 de agosto. Os longas-metragens das categorias que concorrem ao Voto Popular serão exibidos gratuitamente em salas de cinemas de 13 cidades nos estados do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Ceará, Bahia, Paraíba e Pernambuco. A programação completa por salas está disponível no site da Academia.

Ao todo serão exibidos 16 filmes que concorrem ao prêmio Grande Otelo de Melhor Filme do Júri Popular, nas três categorias que recebem votos do público: longas de ficção, longas de comédia e documentários.

“Mussum, o Filmis”, de Silvio Guindane; “Noites Alienígenas”, de Sérgio de Carvalho; “Nosso Sonho – A História de Claudinho e Buchecha”, de Eduardo Albergaria; “O Sequestro do Voo 375”, de Marcus Baldini; e “Pedágio”, de Carolina Markowicz, são os longa-metragens de ficção que integram a mostra.

Também serão exibidos os documentários “Retratos Fantasmas” (foto), de Kleber Mendonça Filho; “Nada Será Como Antes – A Música do Clube da Esquina”, de Ana Rieper; “Andança – Os Encontros e as Memórias de Beth Carvalho”, de Pedro Bronz; “Belchior – Apenas um Coração Selvagem”, de Natália Dias e Camilo Cavalcanti; e “Elis & Tom, Só Tinha de Ser com Você”, de Roberto de Oliveira e Jom Tob Azulay.

As produções finalistas de comédia completam a programação. Serão exibidos “Pérola”, de Murilo Benício; “Minha Irmã e Eu”, de Susana Garcia; “Desapega!”, de Hsu Chien; “Três Tigres Tristes”, de Gustavo Vinagre; “Os Farofeiros 2”, de Roberto Santucci; e “Saudosa Maloca”, de Pedro Serrano.

Com transmissão no Youtube, a Academia também promove mais uma edição dos Encontros Trocas Culturais com os finalistas do Prêmio Grande Otelo 2024 nas categorias Melhor Longa-Metragem Documentário, Melhor Longa-Metragem Ficção, Melhor Primeira Direção de Longa-Metragem e Melhor Direção. Serão quatro encontros semanais todas as quartas-feiras, que se iniciaram no 31 de julho, com diretores e produtores responsáveis pelos filmes indicados na edição deste ano, com transmissão ao vivo pelo canal da Academia no YouTube com apresentação da jornalista Melina Dalboni.

O Prêmio Grande Otelo 2024 acontece no dia 28 de agosto, na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. A 23ª edição da maior premiação do setor audiovisual nacional conta com a entrega de troféus aos vencedores de 30 categorias, além de uma homenagem ao Cinema Novo. O Prêmio Grande Otelo do Cinema Brasileiro 2024 conta com o apoio da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, por meio da RioFilme, órgão que integra a Secretaria Municipal de Cultura. O sistema tem o acompanhamento e apuração da PwC Brasil.