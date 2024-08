Marcelo Gomes recebe homenagem do Canal Brasil

Nesta quinta, dia 1º de agosto, a partir das 20h40, o Canal Brasil abre espaço em sua programação para exibir a Sessão Especial Marcelo Gomes. A maratona abre com uma entrevista inédita do diretor para a apresentadora Simone Zuccolotto no Cinejornal e, na sequência, o canal exibe quatro filmes: “Sertão de Acrílico Azul Piscina”, “Viajo Porque Preciso, Volto Porque te Amo”, “Cinema, Aspirinas e Urubus” (foto) e “Era uma Vez Eu, Verônica”. O diretor, roteirista e consultor artístico tem mais de 20 anos de carreira e mais de 12 filmes e séries lançados.

No Cinejornal, Marcelo Gomes reforça sobre as relações contrastantes e a memória, características muito presentes em suas obras. Gomes também fala sobre o longa-metragem “Retrato de um Certo Oriente”, baseado no livro “Relato de um Certo Oriente”, de Milton Hatoum, previsto para estrear este ano nos cinemas. E fala também sobre a série spin-off de seu filme “Paloma”, com previsão de estreia no Canal Brasil para 2025.

A maratona do Canal Brasil começa com o curta-metragem “Sertão de Acrílico Azul Piscina”, às 21h, um documentário de Marcelo Gomes e Karim Ainöuz que viaja pelo sertão nordestino mostrando a diversidade de paisagens, tradições e costumes nas regiões de Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba e Pernambuco. Esse estilo de road movie deu origem ao longa-metragem “Viajo Porque Preciso, Volto Porque te Amo”, que será exibido em seguida, às 21h30. O drama acompanha José Renato (Irandhir Santos), um geólogo que precisa atravessar o sertão nordestino para realizar uma pesquisa e, à medida em que a viagem passa, a solidão e a sensação de isolamento dificultam a continuação do percurso. O filme foi premiado nas categorias de Melhor Direção e Melhor Fotografia no Festival do Rio de 2009 e no Festival de Cinema Brasileiro em Paris, no ano seguinte, com Melhor Filme e Melhor Ator (Irandhir Santos).

Inspirado nos relatos de seu tio-avô Ranulpho Gomes, Marcelo Gomes junto a Karim Aïnouz e Paulo Caldas escreveram o roteiro de “Cinema, Aspirinas e Urubus”, que vai ao ar às 22h40. A história se passa no sertão nordestino de 1942, onde um alemão que foge da Segunda Guerra Mundial e um sertanejo que está em busca de uma vida melhor se encontram e começam uma forte amizade. O longa-metragem recebeu sete indicações do Prêmio Grande Otelo e venceu cinco, entre elas, a de Melhor Filme e de Melhor Diretor. “Cinema, Aspirinas e Urubus” também conquistou o Prêmio Especial do Júri e o prêmio de Melhor Ator (João Miguel) no Festival do Rio em 2005, além de ter sido o primeiro filme brasileiro a ganhar na categoria de Melhor Longa de Ficção na 29ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo no mesmo ano.

A Sessão Especial Marcelo Gomes encerra com o longa-metragem “Era uma Vez Eu, Verônica”, à 0h20. Ao se formar em Medicina, Verônica (Hermila Guedes) inicia sua vida profissional, mas começa a se sentir exausta e questiona suas escolhas desabafando em um gravador de voz.