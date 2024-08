7ª Mostra de Cinema de Fama revela filmes selecionados

Foto: “Afrofuturismo ART DOC”, de Antonio Filho e Jefferson Soares

A cidade de Fama, localizada na região de Alfenas, no Sul de Minas Gerais, está prestes a receber a 7ª edição da Mostra de Cinema de Fama, que acontecerá de 22 a 25 de agosto. O evento, com o tema “Ancestralidades e Representatividade no Cinema Brasileiro”, celebra a diversidade cinematográfica apresentando filmes de todo o Brasil e do mundo.

Com uma seleção rica e variada de 44 filmes em quatro mostras competitivas, esta edição destaca 8 produções cinematográficas mineiras, representando várias regiões do estado, 7 obras de animação nacionais e 10 animações internacionais de países da Europa, Ásia e América Latina. A Mostra Fama ainda traz 19 filmes de diferentes estados brasileiros, reforçando a pluralidade de vozes e narrativas no cinema nacional.

FILMES SELECIONADOS:

Mostra Mineira (135 min)

Gemas da Terra, de Nayara Oliveira, Salinas – MG, 9 min

Lapso, de Caroline Cavalcanti, Lagoa Santa – MG, 24 min

Morro do Cemitério, de Rodrigo Rezende Meireles, Conselheiro Lafaiete – MG, 20 min

Myself, de Elizeu Gonçalves Mol e Robert de Andrade, Timóteo – MG, 8 min

Nação Comprimido, de Bruno Tadeu, Nova Lima – MG, 22 min

O Silêncio Elementar, de Mariana de Melo, Belo Horizonte – MG, 15 min

O Tesouro do Corsário, de Hércules Delfino Gouveia, Alfenas – MG, 22 min

Santa Terra Morro da Gurita, de Romulo Correa, Divinópolis – MG, 15 min

Mostra Animação (70 min)

Agosto dos ventos, de Paulo Henrique Antunes, Montes Claros, MG, 5 min

Café, de Duda Justus, Lincoln Barela e Guilherme Bucco, Curitiba, PR, 5 min

Iroco, de Denis Leroy Faria, Belo Horizonte, MG, 10 min

Lagrimar, de Paula Vanina, Natal, RN, 14 min

Maré Braba, de Pâmela Peregrino, Porto Seguro, BA, 7 min

Tempo trem, de Roberta Filizola e Guilherme C., Fortaleza, CE, 15 min

Visagens e Visões, de Rod Rodrigues, Belém, PA, 19 min

Mostra Animação Internacional (Online) (76 min)

Being Ten, de Fatemeh Jafari, Irã, 18 min

Four walls of memory, de Joanna Płatek, Polônia, 12 min

La Cuenta Venerable, de Pablo Atahualpa Gutierrez Beltrán, Colômbia, 24 min

poong, de Laurent Hiroyuki Rohrbasser, Robin Szymczak e Vinh Nguyen, Suíça, 2 min

Projections #2 – Water?, Direção coletiva, Itália, 8 min

Train, de Pinru Liu, China, 7 min

Veni Vidi Non Veci, de Leonor Calaça, Portugal, 4 min

Mostra Fama (296 min)

Afrofuturismo ART DOC, de Antonio Filho e Jefferson Soares, Teresina, PI, 20 min

As placas são invisíveis, de Gabrielle Ferreira, São Paulo, SP, 25 min

Buraco de minhoca, de Marília Hughes Guerreiro, Salvador, BA, 14 min

Casulo, de Aline Flores, São Paulo, SP, 20 min

Diga ao povo que avance, de Evelyn Oliveira Freitas, Mossoró, RN, 15 min

Dona Taquariana, uma cabocla brasileira, de Abimaelson Santos, São Luís, MA, 14 min

Entre o rio e a praça, de Paulo Pontes, Recife, PE, 18 min

Está tudo bem, de Rodrigo Herzog, Porto Alegre, RS, 12 min

Foguete, de Ernani Silveira, Natal, RN, 12 min

Fossilização, de João Folharini, Rio de Janeiro, RJ, 10 min

Mel da Floresta Xingu, de Jorge Esteban Sepulveda Tejos, Lucas do Rio Verde, MT, 18 min

Memórias culinárias do Quilombo Ausente Feliz, de Lucas Assunção, Sêrro, MG, 15 min

Movimentos Migratórios, de Rogério Cathalá, Salvador, BA, 15 min

O que nos espera, de Chico Bahia e Bruno Xavier, São Paulo, SP, 20 min

Roque Araújo – História viva do Cinema Novo, de Elber Xavier Araújo, Rio de Janeiro, RJ, 15 min

Toró, de Clara Ferrer e Marcella C. De Finis, Guapimirim/Magé, RJ, 20 min

Travessia, de Gabriel Lima, Rio de Janeiro, RJ, 15 min

Vai ficar tudo bem, de Wescley Di Luna, Rio de Janeiro, RJ, 15 min

Vera, meu Amor, de Victoria Nolasco, Goiânia, GO, 3 min

Os curtas-metragens serão exibidos em uma tela na Praça da Matriz, às margens do Lago de Furnas. Esta configuração proporcionará uma experiência única, permitindo aos espectadores apreciar a beleza natural da região enquanto assistem às produções cinematográficas.

Além das exibições, a Mostra de Cinema de Fama também oferecerá atividades complementares, como oficinas e discussões com cineastas e especialistas. Serão oportunidades para os participantes aprofundarem seus conhecimentos sobre o processo de criação cinematográfica e discutirem temas relevantes ao cinema e à representatividade.