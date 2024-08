Filmes brasileiros retornam às salas de cinemas

“Bandida – A Número Um”, longa dirigido por João Wainer (“A Jaula”) baseado na história real da primeira mulher a chefiar o tráfico da Rocinha, retorna hoje aos cinemas com sessões especiais em 30 cidades nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Alagoas, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Maranhão, Pernambuco, Espírito Santo e no Distrito Federal. O filme, que estreou no circuito nacional em 20 de junho, tem distribuição da Paris Filmes.

Também retornando aos cinemas no dia 1º de agosto, “Meu Sangue Ferve por Você” (foto), dirigido por Paulo Machline e protagonizado por Filipe Bragança e Giovana Cordeiro, que interpretam Sidney Magal e Magali West, relembra o início do relacionamento do cantor com sua mulher. Com distribuição da Manequim Filmes e produção assinada pela Mar Filmes e Amaia Produções, o longa estará em cartaz em mais de 20 cidades do Brasil. Entre as cidades confirmadas estão: Belo Horizonte, Brasília, Camacari, Curitiba, Florianópolis, Goiânia, Guarulhos, Hortolândia, Itabuna, Palmas, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador, Santo André, Santos, São Caetano do Sul, São José dos Campos, São Paulo, Vila Velha e Vitória. A classificação indicativa do filme é de 12 anos.

A comédia “Minha Irmã e Eu”, com Ingrid Guimarães e Tatá Werneck, e a comédia romântica “Morando com o Crush”, com Giulia Benite e Vitor Figueiredo, longas da Paris Filmes lançados em 2023 e 2024, respectivamente, também terão sessões especiais.