Sequência de “Bruna Surfistinha” traz de volta Deborah Secco no papel que levou mais de 2 milhões de brasileiros aos cinemas

Depois de 13 anos de intervalo, a garota de programa mais famosa do Brasil está de volta. A TvZero, em parceria com a Imagem Filmes, anunciou a produção do longa-metragem “Bruna Surfistinha 2”, filme que em sua primeira versão levou mais de 2 milhões de brasileiros aos cinemas. A atriz Deborah Secco volta às telas como a protagonista. Na coprodução e direção estará Marcus Baldini, que também assinou o primeiro longa, que chegava às telas dos cinemas brasileiros no dia 25 de fevereiro de 2011. Deborah, também coprodutora do filme, define Bruna Surfistinha como um dos personagens mais importantes da sua vida.

A primeira versão do filme “Bruna Surfistinha”, uma adaptação cinematográfica do bestseller literário “O Doce Veneno do Escorpião: o Diário de uma Garota de Programa”, de Raquel Pacheco, conta a história da jovem Raquel (Deborah Secco), filha de classe média paulistana que um dia sai de casa e toma uma decisão surpreendente: virar garota de programa. Em pouco tempo, Raquel se transforma em Bruna Surfistinha e passa a ser uma celebridade nacional, contando sua rotina em um blog na internet.