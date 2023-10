“A Menina que Matou os Pais – A Confissão” estreia no Prime Video

O Prime Video lança amanhã (27) o filme “A Menina que Matou os Pais – A Confissão”, estrelado por Carla Diaz, Leonardo Bittencourt, Allan Souza Lima e Bárbara Colen.

Em 2002, o casal Suzane von Richthofen e Daniel Cravinhos chocou o Brasil, quando se declarou culpado pela morte de Manfred e Marísia von Richthofen, pais de Suzane. “A Menina que Matou os Pais – A Confissão” traz os bastidores da investigação policial, revelando momentos cruciais sobre o assassinato e seu desfecho. O filme desvenda o que Suzane, Daniel e Cristian Cravinhos – o irmão de Daniel – fizeram nos dias que sucederam o crime brutal até o momento em que foram presos.

Com direção de Mauricio Eça, o filme parte de informações do livro “Casos de Família – Arquivos Richthofen”, de Ilana Casoy, que escreveu o roteiro junto com Raphael Montes. O elenco conta ainda com Kauan Ceglio, Arthur Kohl, Che Moais, Adriano Bolshi, Augusto Madeira, Débora Duboc, Daniel Alvim e Gabi Lopes, entre outros. A produção é da Santa Rita Filmes em coprodução com a Galeria Distribuidora e o Grupo Telefilms. Os produtores executivos são Deborah Nikaido e Marcelo Braga, que também é coprodutor junto de Gabriel Gurman, Ricardo Costianovsky e Tomás Darcyl. O novo drama de true crime complementa os filmes lançados em 2021: “A Menina que Matou os Pais” e “O Menino que Matou meus Pais”, baseados nos autos criminais e das declarações de Daniel e Suzane à polícia.