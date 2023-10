Canal Brasil exibe mostra especial em homenagem aos 60 anos de Marcélia Cartaxo

Marcélia Cartaxo é um dos grandes nomes da dramaturgia no Brasil. Com mais de 40 anos de carreira, a atriz imprime o sonho, a força, a luta e a realidade da mulher brasileira em suas atuações. Com participações no teatro e na televisão, foi no cinema que ela construiu uma carreira sólida com diversos prêmios e personagens que entraram para a história do audiovisual brasileiro. No dia 27 de outubro, a atriz completa 60 anos e, para celebrar, o Canal Brasil vai apresentar uma curadoria especial de filmes da sua trajetória. Serão cinco dias de programação, a partir de sábado, 28 de outubro, com a exibição de um filme por dia.

Os longas que compõem a mostra são: “A Hora da Estrela”, de Suzana Amaral, baseado no romance homônimo de Clarice Lispector, no qual a atriz interpreta a protagonista Macabéa, nordestina que se muda para São Paulo, conhece Olímpico (José Dumont) e se apaixona por ele. No filme dirigido por Allan Deberton, “Pacarrete” (foto), ela dá vida à protagonista Maria Araújo Lima, uma bailarina cearense que deixou, ainda na infância, a cidade de Russas para seguir seu sonho de viver da dança. A produção acompanha seu retorno à cidade, muitos anos depois, quando ela precisa cuidar de sua irmã doente. “A Mãe”, de Cristiano Burlan, traz Marcélia no papel de Maria, uma camelô que batalha arduamente para criar sozinha o seu único filho. Ao chegar do trabalho em um dia comum, ela percebe que ele não está em casa e passa a fazer uma busca incansável pelo adolescente. O filme de André Meirelles Collazzo, “Helen”, retrata a história de Dona Graça, uma avó interpretada por Marcélia, e sua neta, que vivem em um cortiço. E, para fechar a homenagem,”Madame Satã”, de Karim Aïnouz, no qual ela vive o papel de Laurita que lhe rendeu o prêmio Grande Otelo, de melhor atriz.