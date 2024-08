Pajubá Festival recebe inscrições de obras audiovisuais de todo o país

Estão abertas, até 15 de agosto, as inscrições para a 2ª edição do Pajubá Festival, que neste ano leva o subtítulo “Cinemão Pajubá”, pelo seu foco na promoção da visibilidade e da representatividade da comunidade LGBTQIAPN+ no cenário audiovisual brasileiro, a ser realizado de 31 de agosto a 21 de setembro, na cidade de São José do Rio Preto (SP). Iniciativa do Agrupamento Ir e Vir, o projeto é viabilizado pelo Edital 12/2023, da Secretaria Municipal de Cultura/Lei Paulo Gustavo, de Apoio a Salas de Cinema e Cinemas Itinerantes.

Podem participar do chamamento para compor a programação do evento responsáveis por produções de todo o país, nos formatos de curta (duração igual ou inferior a 20 minutos), média (acima de 20 e igual ou inferior a 70 minutos) e longa-metragem (superior a 70 minutos), sendo possível a cada proponente o envio de até dois projetos. Proponentes devem ser pessoas jurídicas sediadas e com atuação em território nacional. Ao menos 50% das obras selecionadas serão do Estado de São Paulo.

Serão contempladas até 10 obras audiovisuais com temáticas relacionadas à comunidade LGBTQIAPN+ e que destaquem suas raízes históricas e culturais, bem como priorizem a inclusão de pessoas idosas, com deficiência ou mobilidade reduzida, a cultura da população negra e de povos originários. Uma comissão formada por artistas rio-pretenses será responsável pela curadoria, de 16 a 20 de agosto.

As inscrições são gratuitas, via preenchimento de formulário online disponível no site l1nq.com/inscricaocinemaopajuba, no qual consta o regulamento completo e as demais condições para participação.

Cada trabalho selecionado na categoria curta-metragem receberá remuneração no valor de R$ 1.500. Na categoria longa e média-metragem, cada contemplado receberá R$ 2.500.

A divulgação do resultado acontece no dia 21 de agosto nas redes do Agrupamento Ir e Vir. Também haverá comunicação dos responsáveis pelos trabalhos inscritos no e-mail fornecido no ato da inscrição.

O festival se dará de forma itinerante, com cinco exibições em diferentes espaços, localizados em cinco regiões de São José do Rio Preto, sempre seguidas de bate-papo com o público presente, sob mediação da produtora cultural e assistente social Lila Santiago. Todos os filmes terão acessibilidade em Libras.