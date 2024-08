Têm Dendê e Papa Jaca Filmes estreiam 2ª temporada de “Rios”, na RICtv Record (Paraná)

Foto: Cataratas de Foz do Iguaçu © Eduardo Moody

A segunda temporada da série “Rios”, coprodução das produtoras Têm Dendê e Papa Jaca Filmes, estreia neste sábado (03/08) na RICtv Record – cujas quatro emissoras cobrem todo o Paraná –, apresentando uma investigação sobre a relação entre o homem e o meio ambiente, mais precisamente, com os rios. Nessa temporada, o fotógrafo especialista em natureza Eduardo Moody cria ensaios nas regiões que percorrem a Bacia do Paraná. A série conta com dez episódios, que serão exibidos aos sábados, às 13h30, em Curitiba, e às 13h, em Londrina, Maringá e Cascavel.

O projeto aborda questões socioambientais, da sustentabilidade e da economia, a partir da relação das comunidades com os rios que percorrem uma das bacias mais significativas da América do Sul, passando pelo Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. Ao longo de 45 minutos de cada episódio, as vivências ribeirinhas são acompanhadas pela equipe, que faz um trajeto definido em busca de imagens para um ensaio fotográfico inédito de Eduardo Moody.

“Rios” tem apresentação do fotógrafo Eduardo Moody, direção de episódios de Athos Muniz e Walquíria Hamu, direção geral de Vânia Lima, que também assina o argumento original da série. Os roteiros são de Ailly Cavalcante, Suzana Aguiar e Pedro Henrique, a produção executiva é de Keyti Souza e Bruno Ramos, direção de fotografia de Cláudio Antônio e William Costa. A primeira temporada de “Rios” foi exibida pela Tv Difusora, RecordNews e SmithSonian. O projeto contou com recursos da Agência Nacional de Cinema, via FSA – Fundo Setorial do Audiovisual, BRDE.