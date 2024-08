Porta Curtas disponibiliza gratuitamente filmes da Mostra Brasil do Kinoforum

Foto: “Helena de Guaratiba”, de por Karen Black

O 35º Festival Internacional de Curtas de São Paulo está no Porta Curtas, primeiro e maior site de exibição e catalogação de curtas-metragens do Brasil. É o Curta Kinoforum que, até dia 1º de setembro, exibe filmes participantes da Mostra Brasil gratuitamente após cadastro feito neste link.

O público vai poder assistir as 36 produções da Mostra Brasil e votar nas suas preferidas. Desta forma, ajudará a escolher o vencedor do Prêmio Aquisição Canal Curta! e Porta Curtas. Os dez filmes mais bem avaliados passam pelo crivo da equipe de curadoria do Canal Curta!, que decidirá o premiado.

Com um acervo diverso, o Porta Curtas, lançado de forma pioneira em 2002, antes do YouTube, oferece 900 títulos disponíveis e possui cerca de 12 mil produções catalogadas que podem ser acessadas através do mecanismo de busca do site.

Quem é assinante Claro TV+ acessa gratuitamente todo o conteúdo do Porta Curtas.