Embaúba Play traz a filmografia completa de Joana Oliveira

A Embaúba Play traz a filmografia completa da realizadora Joana Oliveira. Serão lançados o longa “Kevin” (foto, 2021) e seis curtas, realizados entre 2000 e 2013, entre Brasil, Cuba e Alemanha. Já estavam no catálogo do streaming o seu primeiro longa, “Morada” (2010), e os filmes realizados em parceria com Cris Maure, “Rio de Mulheres” (2009) e “Diário do Não Ver” (2012).

Reunida, a filmografia da diretora permite aos olhares atentos observar algumas orientações, ou fatores de coesão em sua obra. Uma delas, a mudança, a transformação, o deslocamento, frente ao que perdura, o que resiste.

Joana Oliveira é roteirista e diretora de Belo Horizonte. Trabalha na área audiovisual desde 1999. Mestre em Cinema pela Escola de Belas Artes, UFMG, graduada em Direção de Cinema pela Escola Internacional de Cinema e TV de Cuba (EICTV) e em Comunicação Social pela PUC Minas. Fez intercâmbio na cátedra de direção na Universidade de Cinema Konrad Wolf (Alemanha). Foi selecionada para o Talents do Festival de Cinema de Berlim, Berlinale. Dirigiu várias produções como curtas-metragens de ficção, documentários e programas para a TV. Roteirizou variadas séries de ficção e documentário, além de longas-metragens. Seus curtas já foram selecionados para vários festivais nacionais e internacionais, como Festival de Cartagena (Colômbia), Lakino (Alemanha), Huesca Film Festival (Espanha), Festival de Habana (Cuba), Festival de Cine de Guadalajara (México), San Diego Latino Film Festival (EUA) e Mostra de Cinema de Tiradentes, e exibidos em canais de televisão. Joana atua também como professora universitária e consultora de roteiros. Atualmente é sócia da Bukaya Filmes.