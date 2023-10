Documentário conta a história do maior flautista do choro

“Plauto, um Sopro Musical” retrata a notável trajetória de Plauto Cruz (15 de novembro de 1929 – 28 de julho de 2017), um dos mais eminentes músicos gaúchos, amplamente reconhecido como o principal flautista do Brasil. O longa chega aos cinemas em 5 de outubro com direção de Rodrigo Portela. O documentário teve sua première no 47º Festival de Cinema de Gramado. Com produção da Guarujá Produções, o longa será distribuído pela Lança Filmes.

O documentário, com partes ficcionais, relembra a vida e obra de Plauto Cruz, o rei da flauta no “choro” no Brasil. O flautista tocou ao lado de grandes personalidades da música brasileira, como Orlando Silva, Altamiro Carrilho, Ângela Maria, Carlos Galhardo, somando mais de 40 discos gravados.

O choro surgiu no Brasil no século 19 e dentro dessa trajetória podemos nominar alguns dos principais nomes do início desse ritmo musical, como Henrique Alves de Mesquita, Chiquinha Gonzaga, Joaquim Callado e Ernesto Nazareth. Na virada do século, surge Pixinguinha e seu contemporâneo Octávio Dutra, nascido em Porto Alegre, reconhecido por criar uma cena musical única na capital gaúcha. Inspirados por esse ritmo e as histórias de Plauto Cruz surge, em 2012, o grupo Sexteto em Porto Alegre com Mathias Berharends Pinto, responsável pela trilha sonora do longa.