“Mirante” tem sessão especial no Cine Bijou

“Mirante”, dirigido por Rodrigo John, terá sessão especial dia 21 de setembro, às 20h, no Cine Bijou (Praça Franklin Roosevelt, 172, São Paulo). Logo após a exibição do filme, o diretor vai debater sobre o longa.

Selecionado para oito festivais, incluindo o Festival de Biarritz, “Mirante” conquistou o prêmio de Melhor Contribuição Artística no 26º Festival de Cinema de Vitória. O filme mostra um homem que observa a rotina do centro de uma metrópole por mais de dez anos. Ao passar do tempo é possível ver as mudanças que ocorrem por fora das janelas: arquitetônicas, políticas e sociais. Ao mesmo tempo que o mundo externo muda, também acaba refletindo o de dentro. A produção do longa é da Osso Filmes, com distribuição da Lança Filmes.

O documentário foi selecionado para oito festivais internacionais em 2019, sendo: Festival de Biarritz (França), Festival Internacional de Cinema de Vancouver (Canadá), Dallas Medianale (Estados Unidos), Festival de Cinema Experimental de Bogotá – Cine Autópsia (Colômbia), além do 26º Festival de Cinema de Vitória (Brasil), Festival Ecrã (Brasil) e Cine Esquema Novo (Brasil).