“Retratos Fantasmas”, de Kleber Mendonça Filho, será exibido em 35mm no CineSesc

Nesta quinta-feira, 21 de setembro, às 20h, o CineSesc recebe a primeira exibição em película 35mm de “Retratos Fantasmas” com a presença do cineasta Kleber Mendonça Filho.

Lançando um olhar sobre as transformações da cidade do Recife, e dos cinemas de rua que fizeram parte da história local, “Retratos Fantasmas” foi escolhido pela Academia Brasileira de Cinema para representar o país na disputa por uma vaga no Oscar na categoria de Melhor Filme Internacional.

A exibição do longa será precedida pela projeção do curta-metragem “Recife de Dentro pra Fora” (1997), de Kátia Mesel, inspirado no poema “Cão sem Plumas”, do poeta João Cabral de Melo Neto, sobre o rio Capibaribe. A sessão contará com a apresentação, seguida de bate-papo, com Kleber Mendonça Filho.

Excepcionalmente, o mês de setembro recebe duas sessões 35mm. Além de “Retratos Fantasmas”, o público poderá conferir “Reflexões de um Liquidificador”, de André Klotzel, que rendeu a Ana Lúcia Torre o Prêmio de Melhor Atriz no Festival Sesc Melhores Filmes de 2011. A sessão acontece dia 26 de setembro, às 20h30.