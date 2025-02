Coprodução Brasil-Argentina, “Bem-vinda, Violeta”, estreia no Canal Brasil

Neste sábado, 15 de fevereiro, às 23h, o Canal Brasil estreia o longa-metragem “Bem-vinda, Violeta”, de Fernando Fraiha. Com Débora Falabella e o ator argentino Darío Grandinetti, a trama retrata uma imersão literária que Ana (Débora) decide fazer na Cordilheira dos Andes para buscar inspiração para seu próximo livro, “Violeta”. O filme é inspirado no romance “Cordilheira”, de Daniel Galera.

Darío Grandinetti interpreta Holden, criador de um método que propõe que escritores abandonem suas realidades e vivam como seus próprios personagens. Durante a viagem de imersão, Ana o conhece e começa uma profunda investigação artística, mas, com o tempo, perde o equilíbrio entre realidade e ficção.

“Bem-vinda, Violeta” recebeu o prêmio de Melhor Filme no Austin Film Festival, em 2022, no Texas; o Spirit Award da categoria Melhor Longa-Metragem de Ficção na 25ª edição do Brooklyn Film Festival, em 2022, em Nova York; e o de Melhor Ator (Darío Grandinetti) no Festival do Rio, em 2022.