Novo filme de Marcio Reolon e Filipe Matzembacher tem estreia mundial na Berlinale

“Ato Noturno”, novo filme dos diretores brasileiros Marcio Reolon e Filipe Matzembacher, fará sua estreia mundial nesta sexta-feira (14/02), na 75ª edição do Festival de Berlim. Com este projeto, um suspense erótico que entrelaça desejo e performance, o duo volta a disputar o Teddy Award, o prêmio mais importante do cinema queer do mundo, depois de o vencerem em 2018 com “Tinta Bruta”.

Parte da Mostra Panorama, “Ato Noturno” já tem distribuição garantida no Brasil pela Vitrine Filmes.

A trama acompanha Matias, um ator em início de carreira que busca sua primeira grande chance ao estrelato em Porto Alegre, participando de um respeitado grupo de teatro. Quando a notícia de que uma grande série será rodada na cidade chega à trupe, a já saliente rivalidade entre o protagonista e seu colega de apartamento, Fabio (Henrique Barreira), se acirra. Mas Matias tem um obstáculo ainda mais desafiador se quiser conseguir o papel do galã: para ter uma chance de realizar seu sonho, o jovem terá que esconder parte de quem é e ceder às convenções de gênero.

Talvez em outro contexto a ambição prevalecesse diante da individualidade. No entanto, ao se envolver com Rafael (Cirillo Luna), um político que vive um teatro à sua maneira, manter suas vontades em segredo se torna uma dinâmica tão opressora, quanto estimulante. Enfatizando as performances simbólicas e literais dos seus personagens, seja no palco, no sexo ou na dinâmica violenta das relações de poder, “Ato Noturno” coloca o espectador na posição de voyeur dos embates íntimos de cada um dos personagens com uma narrativa envolvente, que celebra a autodescoberta, a vulnerabilidade e a ousadia estilística.