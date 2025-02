Projeto Paradiso apoia produções brasileiras no Festival de Berlim

Foto: “O Último Azul” © Guilhermo Garza

Até 23 de fevereiro, ocorre a 75ª edição do Festival de Berlim, a Berlinale, um dos eventos mais importantes da indústria cinematográfica mundial. Este ano, o Projeto Paradiso, iniciativa filantrópica do Instituto Olga Rabinovich, apoia a participação de quatro longas-metragens e uma série que serão exibidos em diferentes seções do festival, além de dois projetos em desenvolvimento no European Film Market. O apoio é realizado por meio do programa Brasil no Mundo, que visa fortalecer a presença de produções brasileiras em grandes eventos internacionais.

Dentre as produções apoiadas está “O Último Azul”, novo longa-metragem do pernambucano Gabriel Mascaro. O filme, uma coprodução da Desvia Filmes com Cinevinay, Viking Film e Quijote Films, será exibido na Competição Oficial, concorrendo ao Urso de Ouro, o principal prêmio da Berlinale. A obra narra a história de Tereza, uma mulher de 77 anos que, ao rejeitar uma ordem do governo para se mudar para uma colônia de habitação para idosos, embarca em uma jornada transformadora pela Amazônia.

Na Seção Especial, uma das mais prestigiosas da programação, estreia “A Melhor Mãe do Mundo”, dirigido por Anna Muylaert, com produção da Biônica Filmes, Galeria Distribuidora e Telefilms. O filme acompanha a história de Gal, uma carroceira que foge de um relacionamento abusivo com seus dois filhos pequenos, enfrentando os desafios da vida na cidade grande.

Outras três produções brasileiras também recebem apoio do programa Brasil no Mundo para sua estreia na Berlinale. Na mostra Panorama, conhecida por seu enfoque político, será exibido “Ato Noturno”, dirigido por Filipe Matzembacher e Marcio Reolon, com produção da Avante Filmes e Vulcana Cinema. Já na seção Generation 14 Plus, dedicada a filmes que retratam a juventude, serão exibidos dois episódios de “De Menor – A Série”, dirigida por Caru Alves de Souza. Na mostra Generation Kplus, será apresentado “A Natureza das Coisas Invisíveis”, longa de estreia de Rafaela Camelo. O filme passou pelo First Cut Lab Paradiso Brazil, First Cut+ e venceu o Prêmio WIP Paradiso em 2024. Rafaela e uma das produtoras do filme, Daniela Marinho, são integrantes da Rede Paradiso de Talentos.

Além das obras finalizadas, o Projeto Paradiso também oferece suporte a dois projetos em desenvolvimento no European Film Market, o mercado vinculado ao Festival. O longa “O Funeral”, de Carolina Markowicz (Carvão, Pedágio), diretora integrante da Rede Paradiso de Talentos, participa do Berlinale Co-Production Market, após ter passado pela Pop Up Film Residency e pelo TFL ScriptLab em 2024, com apoio do Projeto Paradiso. Já o projeto de série “Miami Wildlife”, criado por Adam Penn e dirigido por Quico Meirelles e Fernando Meirelles, integra o Co-Pro Series no EFM.

Este ano, cinco profisisonais da Rede Paradiso de Talentos foram selecionados para participar do Berlinale Talents, um programa de formação que reúne talentos promissores da indústria cinematográfica. O Projeto Paradiso apoia a participação de Julia Alves, Mayra Faour Auad, Rosa Caldeira, Nina Kopko e Bernardo Lessa no evento.