Takumã Kuikuro e coletivo finalizam filmagens da série “Gente do Xingu”

Ao longo de quase dois meses, entre dezembro de 2024 e janeiro de 2025, foi rodada a série documental “Gente do Xingu”, de Takumã Kuikuro, que acompanha personagens xinguanos em suas atividades cotidianas, utilizando elementos do cinema direto para retratar a vida no Território Indígena do Xingu, uma área de 2,8 milhões de hectares que une Cerrado e Amazônia. As filmagens chegaram ao fim na última semana.

A obra, que agora inicia sua fase de edição e pós-produção, mergulha na riqueza cultural e nos desafios enfrentados pelas comunidades indígenas deste local, explorando diversos temas ao longo de nove episódios. Produzido por equipe 70% indígena, com coprodução entre a Xingu Filmes, o Coletivo Kuikuro de Cinema, Lamiré Cinema e Vídeo e Olho-Pião Filmes, cada capítulo oferece uma visão detalhada de aspectos essenciais do cotidiano dos povos xinguanos, enfatizando a conexão entre saberes ancestrais e as complexidades do mundo contemporâneo.

“Gente do Xingu” tem previsão de estreia no segundo semestre de 2025.