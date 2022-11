Governo de SP abre inscrições e levará cinco empresas para o Ventana Sur, em Buenos Aires

O Governo de São Paulo realiza a 9ª e última missão de 2022 do Creative SP/Programa de Internacionalização da Economia Criativa, que tem como objetivo gerar negócios, atrair investimento estrangeiro para o estado, incentivar o intercâmbio das empresas paulistas do setor e promover São Paulo lá fora. O destino será o Ventana Sur, maior evento do setor audiovisual da América Latina, que acontece de 28 de novembro a 2 de dezembro, em Buenos Aires, na Argentina.

O programa é fruto de parceria entre a InvestSP, a agência de promoção de investimentos do estado, e as secretarias estaduais de Cultura e Economia Criativa e Relações Internacionais. A missão para o Ventana Sur ainda conta com apoio de BRAVI (Brasil Audiovisual Independente), Cinema do Brasil e Spcine.

As cinco empresas selecionadas contarão com ações gratuitas de capacitação, consultoria, monitoramento de resultados e acompanhamento pós-eventos, além da possibilidade de participação em rodadas internacionais de negócios e reuniões com investidores. O programa ainda reembolsa as empresas em até 50% dos custos com a viagem, no limite de US$ 3 mil em despesas elegíveis.

O Ventana Sur deve reunir pelo menos três mil produtores, distribuidores e investidores de mais de 50 países, que irão à Argentina para negociar direitos, apoios e patrocínios, por exemplo. Entre os organizadores do evento está o Marché du Film (Mercado do Filme), responsável pela área de negócios do Festival de Cannes, na França, para o qual o Creative SP levou 10 empresas, em maio.

Antes do Ventana Sur, o último evento de 2022, o Creative SP realizou outras oito missões, que levaram 68 empresas paulistas – selecionadas entre quase 900 inscritos – para eventos internacionais focados em entretenimento, tecnologia, cinema, games, música, literatura, artes visuais e design: SXSW, nos Estados Unidos, Festival de Cinema de Cannes, na França, Festival Fringe, na Escócia, Gamescom, na Alemanha, Festival de Cinema de San Sebástian, na Espanha, C2 Montreal, no Canadá, Feira do Livro de Frankfurt, na Alemanha, e Web Summit, em Portugal.

A expectativa do Governo de SP e das empresas participantes é que, no período de um ano, essas missões gerem cerca de R$ 300 milhões em negócios e 6,5 mil empregos no estado. Até agora, os empreendedores puderam fazer contato com mais de 1,2 mil possíveis parceiros de aproximadamente 100 países, principalmente de Estados Unidos, Alemanha, França, Canadá e Reino Unido. O valor de R$ 300 milhões supera em mais de 50 vezes o investimento público no Creative SP, que em 2022 será de R$ 5,5 milhões.