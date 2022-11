Festival Primeiro Plano abre inscrições para oficinas temáticas

Vai começar na próxima segunda-feira (21) o Primeiro Plano – Festival de Cinema de Juiz de Fora e Mercocidades. A 21ª edição do evento marca o retorno do formato presencial, após dois anos de restrições causadas pela pandemia da Covid-19. Os filmes e as cerimônias de abertura e encerramento ocorrem no Shopping Alameda. Além disso, estão previstos debates com realizadores, entre quarta-feira (23) e sábado (26), no Teatro João Carriço, e oficinas temáticas, cujas inscrições já estão abertas.

Entre as oportunidades das oficinas, estão imersões voltadas à Assistência de Direção; Captação e Edição de som; técnicas para fazer filmes usando o telefone; escrita para série de ficção; e oficina de narração para inclusão de pessoas com deficiência visual.

Todos os laboratórios são gratuitos e possuem vagas limitadas. O preenchimento das turmas levará em consideração o ramo de atividade do inscrito e a afinidade com o tema escolhido. Além disso, é importante que o interessado tenha disponibilidade de estar presente durante as imersões, que ocorrem em dias e horários distintos, a depender do tema escolhido.

As inscrições podem ser feitas através do site primeiroplano.art.br.