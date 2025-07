Festival de Cinema e Vídeo de Cuiabá divulga os vencedores da sua 22ª edição

Foram anunciados neste domingo, 20/07, os vencedores da 22ª edição do Festival de Cinema e Vídeo de Cuiabá – Cinemato. O júri oficial consagrou “O Silêncio das Ostras”, de Marcos Pimentel, com o Troféu Coxiponés de melhor longa-metragem de ficção, e “Concerto de Quintal” (foto), de Juraci Júnior, como prêmio de melhor documentário, que também ganhou o prêmio de público de melhor longa.

“O Silêncio das Ostras” também levou os prêmios do júri de melhor direção, melhor fotografia e melhor atuação para Bárbara Collen. Para completar, o prêmio de melhor roteiro pelo Júri foi para “Kopenawa: Sonhar a Terra Floresta”.

Entre os curtas-metragens, o maior destaque da premiação ficou com o filme “Reagente”, de Bruno Binni, que recebeu o Troféu Coxiponés do Júri de melhor Curta-metragem Nacional e de melhor Curta Mato-Grossense. No Júri Popular, o também matogrossense “Albuesas”, de Glória Albues foi o preferido do público como melhor curta-metragem.

Ainda entre os curtas, o Prêmio do Júri de Melhor Direção foi para “Arame Farpado”, de Gustavo Carvalho, Melhor Fotografia para “Linda do Rosário”, Melhor Roteiro para “Tapando Buracos” e Melhor Atuação para Valéria Barcellos por “Mãe”. A obra Mato-Grossense “Albuesas” e a animação “Coisa de Preto”, de Pâmela Peregrino, receberam Menção Honrosa do júri. Para finalizar, o prêmio especial Colorindo o Sagrado foi para “O Enegrecer de Yemanjá”, de Uê Puauet (Marcos Costa).

A atriz e diretora Dira Paes esteve presente na cerimônia de premiação para entregar o prêmio que leva seu nome para uma mulher com atuação de destaque no audiovisual e em causas socioambientais. Este ano, o prêmio foi para Antonieta Luisa Costa, conhecida como Nieta, da Casa das Pretas. Figura proeminente na luta pelos direitos das pessoas negras em Mato Grosso. Sua trajetória é marcada por uma firme defesa da identidade negra e uma incansável luta contra o racismo e a desigualdade social.

O júri deste ano foi formado por: na Mostra Nacional de Longas, Samantha Col Debella, Amauri Tangará, Guto Pasko, Jairo Matos; e na Mostra Nacional de Curtas Izah Neiva, Adriana Andrade, Rodrigo Vargas e Moacir Francisco de Sant Ana Barros.

A 22ª edição do Festival de Cinema e Vídeo de Cuiabá – Cinemato aconteceu de 14 a 20 de julho, na capital mato-grossense. Com o tema “Decolonizando a Amazônia” e uma homenagem ao cineasta Silvino Santos (1886-1970), o evento exibiu 62 filmes de 19 estados do Brasil, dividos nas Mostras Competitivas de Curtas e Longas-Metragens, Cinema Escola, Hors Concurs, Melhor Idade e Cinema Paradiso.

Conheça os vencedores da 22ª edição do Festival de Cinema e Vídeo de Cuiabá – Cinemato:

MOSTRA COMPETITIVA NACIONAL | LONGAS-METRAGENS

Melhor Filme| Júri Oficial

O Silêncio das Ostras, de Marcos Pimentel (MG)

Melhor Documentário| Júri Oficial

Concerto de Quintal de Juraci Júnior (RO)

Melhor Filme| Júri Popular

Concerto de Quintal de Juraci Júnior (RO)

Melhor Direção| Júri Oficial

Marcos Pimentel por O Silêncio das Ostras (MG)

Melhor roteiro| Júri Oficial

Marco Altberg e Tainá de Luccas por Kopenawa: Sonhar A Terra Floresta (RJ)

Melhor atuação| Júri Oficial

Bárbara Colen por O Silêncio das Ostras (MG)

Melhor fotografia| Júri Oficial

Petrus Cariry por O Silêncio das Ostras (MG)

MOSTRA COMPETITIVA NACIONAL | CURTAS-METRAGEM

Melhor Curta Nacional| Júri Oficial

Reagente de Bruno Binni (MT)

Melhor Curta Matogrossense| Júri Oficial

Reagente de Bruno Binni (MT)

Melhor Curta| Júri Popular

Albuesas de Glória Albues (MT)

Melhor Direção Curta| Júri Oficial

Gustavo Carvalho por Arame Farpado (SP)

Melhor roteiro Curta | Júri Oficial

Pally por Tapando Buracos (AL)

Melhor atuação Curta| Júri Oficial

Valéria Barcellos por Mãe (RS)

Melhor Fotografia Curta| Júri Oficial

Bento Marzo por Linda do Rosário (RJ)