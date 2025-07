“O Agente Secreto” terá sua première canadense no Festival de Toronto

“O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho, que teve todas as suas sete sessões de pré-estreia em Portugal, nesta semana, já esgotadas, fará a sua première canadense no 50º Festival de Cinema de Toronto, que acontece entre os dias 4 e 14 de setembro. O filme fará parte das Special Presentations, onde divide espaço com produções de cineastas como Jafar Panahi, Guillermo del Toro e Richard Linklater.

Anteriormente, o filme passou também pelo Festival de Cinema New Horizons, em Wroclaw, na Polônia, Festival de Cinema de Sydney, na Austrália, e pelos festivais franceses Cinéma Paradiso Louvre – onde foi exibido gratuitamente e ao ar livre nos jardins do Museu do Louvre – e Cannes, onde fez sua estreia mundial e garantiu os prêmios de Melhor Diretor, para Kleber Mendonça Filho, Melhor Ator, para Wagner Moura, além do Prêmio FIPRESCI (Federação Internacional de Críticos de Cinema) e “Art et Essai”, concedido pela AFCAE (Associação Francesa de Cinema d’Art et d’Essai).

No Brasil, “O Agente Secreto” chega ao circuito comercial no dia 6 de novembro, mas já em setembro e outubro, recebe uma série de sessões especiais pelo país. O longa tem ainda estreia confirmada em 94 países das Américas do Norte e Latina, Europa, Ásia e Oceania, de acordo com a MK2, responsável pela comercialização dos direitos de exibição do filme internacionalmente. Entre os territórios já confirmados estão alguns dos maiores mercados cinematográficos do mundo, como China, Estados Unidos, México e Coreia do Sul, além de países como Grécia, Índia, Nova Zelândia e Finlândia.

O longa é um thriller político que acompanha Marcelo (Wagner Moura), um especialista em tecnologia que foge de um passado misterioso e volta ao Recife em busca de paz, mas logo percebe que a cidade está longe de ser o refúgio que procura.

O elenco reúne Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Carlos Francisco, Hermila Guedes, Alice Carvalho, Roberto Diogenes, entre outros. A produção é assinada por Emilie Lesclaux, com coprodução da CinemaScópio (Brasil), MK Productions (França), Lemming Film (Holanda) e One Two Films (Alemanha), e distribuição no Brasil pela Vitrine Filmes. Internacionalmente, será lançado pela Neon (EUA e Canadá) e pela Mubi (Reino Unido, Irlanda, Índia e América Latina, exceto Brasil).