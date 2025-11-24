Primeiro filme dirigido por Rachel Daisy Ellis terá sessão debate gratuita na Cinemateca do MAM, no Rio

No dia 25 de novembro, às 18h30, “Eros”, primeiro filme dirigido por Rachel Daisy Ellis, terá uma sessão debate gratuita na Cinemateca do MAM, que marca a estreia do longa no Rio de Janeiro. O evento contará com a presença da diretora, da pesquisadora e crítica Maria Bogado e do pesquisador e antropólogo Jérôme Souty. Ao final da sessão, também ocorrerá um sorteio com brindes.

“Eros” é um documentário erótico que explora as intimidades vivenciadas em 10 estadias em motéis de diferentes regiões do Brasil. A intimidade que o filme registra não se resume a sexo: há prazer e fantasias, sim, mas há também amor, solidão, liberdade, confiança e introspecção. Entre as quatro paredes de um quarto de motel, existe uma vulnerabilidade reveladora muito rica – não só para entender os indivíduos retratados, mas a própria relação do Brasil com estes estabelecimentos tão tradicionais.

Depois de levar a obra a importantes festivais, como o CPH:DOX, na Dinamarca, e a Mostra de Cinema de Tiradentes, Ellis apresenta ao Rio de Janeiro seu extenso processo de pesquisa e experimentação pela maior instituição de sexo do país, o motel.